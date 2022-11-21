Золотые огни зажгли на Елисейских полях к Рождеству

Атмосфера Рождества окутала Париж. На Елисейских полях вновь загорелись тысячи огней. В этом году они золотые...

Атмосфера Рождества окутала Париж. На Елисейских полях вновь загорелись тысячи огней. В этом году они золотые. Праздничную иллюминацию включили мэр города Анн Идальго и французский актёр Тахар Рахим.

Елисейские поля считаются одной из самых красивых улиц Франции и даже Европы. Поэтому к украшению знаменитого парижского проспекта подходят со всей ответственностью.

[туристка из Новой Зеландии]:

«Это прекрасно! Это Рождество! Наступило рождественское время! Мне очень нравится. И я хочу, чтобы и мои дети были здесь. С нетерпением жду Рождества».

Из-за энергетического кризиса иллюминация будет гореть на неделю меньше, чем обычно. Огни будут выключать за 15 минут до полуночи вместо двух часов ночи. Исключение – Рождество и Новый год. В праздники гирлянды будут гореть до утра. В итоге электричества потратят в два раза меньше, чем в прошлом году.

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Парижане и туристы смогут любоваться золотыми огнями на Елисейских полях до 2 января.

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