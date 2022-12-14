Сидней засверкал рождественскими огнями

Сидней принарядился к Рождеству. Главным украшением города стала сверкающая ёлка. Она самая высокая в Новом Южном..
Дата загрузки: 2022-12-15
Сидней принарядился к Рождеству. Главным украшением города стала сверкающая ёлка. Она самая высокая в Новом Южном Уэльсе.
Ель украсили гирляндой из ста тысяч лампочек и сотнями разноцветных шаров. Она стоит на Мартин-Плейс. Это знаменитая пешеходная улица в центре Сиднея.
А этот переулок стал похож на сказочный шатёр. Сходство с ним придают десятки нитей гирлянд, которые свисают подобно куполу.
Собор Девы Марии превратился в световую инсталляцию. На его стенах, словно в театре, разыгрывается настоящий спектакль. Прохожие останавливаются, чтобы посмотреть сцены из Ветхого Завета, в том числе рождение младенца Иисуса. Этот собор – самая вместительная церковь страны.
Сидней – крупнейший и старейший город Австралии. Он известен своим оперным театром, мостом «Харбор-Бридж», живописными парками и пляжами. А на пешеходной улице Мартин-Плейс находятся несколько зданий, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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