В ожидании Рождества: «волшебный лес» появился в центре Рима

Ботанический сад в Риме превратился в волшебный лес, полный огней. Дорожка длиной в полтора километра ведёт..
Дата загрузки: 2022-12-13
Ботанический сад в Риме превратился в волшебный лес, полный огней. Дорожка длиной в полтора километра ведёт гостей вдоль живых изгородей и деревьев. В каждом уголке сада своя уникальная иллюминация.
[гостья Ботанического сада]:
«Замечательно. Здесь как будто молодеешь и возвращаешься в детство».
[гостья Ботанического сада]:
«(Здесь чувствуешь) беззаботность и счастье. Это просто прекрасно».
Ботанический сад в Риме основан в конце XIX века. Раньше он принадлежал знатному флорентийскому роду Корсини. Здесь представлена огромная коллекция растений со всего мира. В саду есть пальмовая и буковая рощи, оранжереи, «Сад ароматов» и «Японский садик». Каждый год сюда приезжают тысячи туристов.
Инсталляция под названием «Очарование огней» будет украшать Ботанический сад до 8 января.
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