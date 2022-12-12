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В ожидании Рождества: «волшебный лес» появился в центре Рима

В ожидании Рождества: «волшебный лес» появился в центре Рима

Ботанический сад в Риме превратился в волшебный лес, полный огней. Дорожка длиной в полтора километра ведёт..

Дата загрузки: 2022-12-13

В ожидании Рождества: «волшебный лес» появился в центре Рима

Ботанический сад в Риме превратился в волшебный лес, полный огней. Дорожка длиной в полтора километра ведёт гостей вдоль живых изгородей и деревьев. В каждом уголке сада своя уникальная иллюминация.

[гостья Ботанического сада]:
«Замечательно. Здесь как будто молодеешь и возвращаешься в детство».

[гостья Ботанического сада]:
«(Здесь чувствуешь) беззаботность и счастье. Это просто прекрасно».

Ботанический сад в Риме основан в конце XIX века. Раньше он принадлежал знатному флорентийскому роду Корсини. Здесь представлена огромная коллекция растений со всего мира. В саду есть пальмовая и буковая рощи, оранжереи, «Сад ароматов» и «Японский садик». Каждый год сюда приезжают тысячи туристов.

Инсталляция под названием «Очарование огней» будет украшать Ботанический сад до 8 января.
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