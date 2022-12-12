Ботанический сад в Риме превратился в волшебный лес, полный огней. Дорожка длиной в полтора километра ведёт..

В ожидании Рождества: «волшебный лес» появился в центре Рима

Ботанический сад в Риме превратился в волшебный лес, полный огней. Дорожка длиной в полтора километра ведёт гостей вдоль живых изгородей и деревьев. В каждом уголке сада своя уникальная иллюминация.

[гостья Ботанического сада]:

«Замечательно. Здесь как будто молодеешь и возвращаешься в детство». [гостья Ботанического сада]:

«(Здесь чувствуешь) беззаботность и счастье. Это просто прекрасно».

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Ботанический сад в Риме основан в конце XIX века. Раньше он принадлежал знатному флорентийскому роду Корсини. Здесь представлена огромная коллекция растений со всего мира. В саду есть пальмовая и буковая рощи, оранжереи, «Сад ароматов» и «Японский садик». Каждый год сюда приезжают тысячи туристов.

Инсталляция под названием «Очарование огней» будет украшать Ботанический сад до 8 января.

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