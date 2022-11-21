Старинные мелодии и традиционные наряды. В чилийском городе Вальпараисо повсюду слышны звуки шарманки. Механический орган стал..

Шарманщики со всего мира съехались на фестиваль в Чили

Старинные мелодии и традиционные наряды. В чилийском городе Вальпараисо повсюду слышны звуки шарманки. Механический орган стал главным героем международного фестиваля шарманщиков. Поклонники этого инструмента съехались со всего мира.

[шарманщик]:

«Это первый международный фестиваль шарманщиков в Чили. В нём участвуют Мексика и Германия, а также другие страны».

Шарманку изобрёл итальянец Барбьери. Она представляет собой ящик, внутри которого находятся трубки, меха и валик с шипами-кулачками. Изначально её использовали для обучения певчих птиц.

Первая песня, исполненная на переносном органе, называлась «Шарман Катрин». Поэтому инструмент стали называть шарманкой, а иногда катаринкой.

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Сначала шарманка могла проигрывать только одну мелодию. Позже конструкция стала сложнее, и количество мелодий увеличилось до восьми.

Этот инструмент полюбили бродячие музыканты. Шарманщиков можно встретить и сейчас, причём в разных городах мира.

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