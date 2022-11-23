Художник: «Волшебство в природе, а не в рисунках!» Фото + рисунки

Художник из Барселоны Ворхи Санчес фотографирует живописные сельские пейзажи. Затем он белым цветом рисует в цифровом формате туманных персонажей.





Существа на его картинах похожи на облака с тёмными глазами. Они нависают над склонами холмов, протягивая к ним нитевидные пальцы. Облачные персонажи выглядят робкими и нежными.





«Мне очень нравится смотреть на существо, которое появляется передо мной. Бывает, форма облака идеально определена. Мне остаётся только несколькими линиями закончить образ и дать ему жизнь. Волшебство в природе, а не в рисунках!», – рассказал художник.





После одной прогулки в горах Ворхи начал серию работ под названием Interventions. «Казалось, что одно облако преследует меня на протяжении всего маршрута. Я сфотографировал его, а когда добрался до студии, решил закончить образ существа», – поделился художник.



На своём сайте Ворхи подробно описал творческий процесс: «Я стараюсь внимательно относиться у природным формам, которые нахожу в повседневной жизни. В блокноте я обычно быстро делаю заметки о базовой структуре или о связи различных элементов в пространстве. Позже развиваю тему в своей студии».





«Это похоже на игру: придавать фауне и флоре фантазийный вид. Природа, будучи вездесущей, позволяет сопереживать существу, даже если никогда не видел его раньше».



«Можно создать существо с новым обликом. Если не нарушать единства с природой, оно будет знакомым и дружелюбным. Именно этого я пытаюсь достичь в своих работах».

