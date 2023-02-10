50 скульптур и рельефов Донателло представили на выставке в Лондоне

Мраморная статуя Давида с головой Голиафа у ног встречает гостей новой выставки в Музее Виктории и..

Мраморная статуя Давида с головой Голиафа у ног встречает гостей новой выставки в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Это ранняя работа мастера эпохи Возрождения Донателло. Он создал её в возрасте примерно 20 лет.

В музее представили сразу 50 скульптур и рельефов Донателло. Для Великобритании это впервые.

Скульптор родился во Флоренции в 1386 году. Работал с мрамором, бронзой, известняком, деревом и золотом.

[Пета Моттюр, куратор музея]:

«Особенность Донателло в том, что он сумел объединить различные стили – те, что сформировались в недавнем прошлом, и те, которые уже считались классикой. Так он выработал свой особый подход к созданию скульптуры».

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Для своих работ Донателло выбирал в основном религиозную тематику. Он создал скульптуры различных святых, а также Иисуса и Деву Марию. При этом изображал их более очеловеченными, чем это делали другие художники того времени.

[Элеонора Дреш, главный редактор издания Culture Whisper]:

«Одна скульптура особенно тронула меня – это Мадонна с младенцем. <…> И видно, что она его боготворит, но во взгляде есть что-то очень человеческое. И для меня в этом гениальность Донателло. Кажется, что эта Мадонна могла быть вами, а этот ребёнок мог быть вашим».

По мнению экспертов, Донателло глубоко понимал человеческую психику и чувства людей. И это проявлялось в его работах. Стиль флорентийского мастера также пытались повторить современники.

[Пета Моттюр, куратор музея]:

«Влияние Донателло было огромным. Он был мастером скульптуры. И не только его современники и ученики, но и мастера других поколений, такие как Микеланджело, оглядывались на его работы и у него учились».

Современники описывали Донателло как сильную личность. В то же время он был скромным и не придавал значения славе и деньгам. Гонорары хранил в мастерской, и его ученики могли свободно пользоваться деньгами.

На выставке также представлены скульптуры и картины учеников Донателло, а также художников и скульпторов, черпавших вдохновение в его работах. Всего здесь 130 экспонатов. Многие предоставили музеи Флоренции и Берлина.

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