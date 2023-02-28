Изящные цветы из мусора: француз превращает отходы в искусство

Пусть вас не обманывает красота этого изящного цветка. Он вовсе не творение природы. Его создал французский..

Пусть вас не обманывает красота этого изящного цветка. Он вовсе не творение природы. Его создал французский художник Уильям Амор, причём из мусора.

Мастер собирает на улицах Парижа пластмассовые бутылки, полиэтиленовые пакеты и даже консервные банки. Дома всё моет и стерилизует. Потом превращает в прекрасные цветы.

[Уильям Амор, художник]:

«Для меня этот материал подобен золоту или шёлку – такой же ценный».

Художник любит цветы с детства, а создавать их своими руками начал в 2015 году. Перед этим 15 лет разрабатывал сложную технику своего искусства, которое можно сравнить с ювелирным.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Уильям Амор, художник]:

«Каждый цветок сделан из выброшенного пластика – найденного мною материала, который я очищаю и которому придаю форму. Здесь мы видим украшение, сделанное из обычного мусора».

Работа требует скрупулёзности и большого терпения. Например, на создание гофрированного лепестка мака мастеру нужно полчаса.

Уильям говорит, что у него нет каких-то схем или эскизов. Берясь за очередное творение, он просто даёт волю фантазии, а она безгранична.

Художник сотрудничает с такими люксовыми брендами, как Kenzo и Dior. Он также выставлял работы в Большом дворце в Париже. Это престижный культурный и выставочный центр.

Короткая ссылка на эту страницу: