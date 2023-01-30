Индийские супруги создают из папье-маше произведения искусства

Бумага, краски и мастерство – вот почти и всё, что нужно для создания таких прекрасных изделий..

Бумага, краски и мастерство – вот почти и всё, что нужно для создания таких прекрасных изделий из папье-маше. Эти произведения искусства рождаются в семейной мастерской в индийском Сринагаре.

Масрат Джан помогает мужу сохранить традиционное ремесло. Её искусная роспись завораживает.

[Масрат Джан, ремесленница]:

«В 2011 году я сделала чашу и получила за неё государственную премию. Через год я сделала шкатулку для драгоценностей и тоже получила награду. Потом сделала панно, и меня наградили за эту работу в 2016 году. У меня три награды».

Супруги делают вазы, подносы, шкатулки и статуэтки.

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[Макбул Ахмад, ремесленник]:

«Я призываю людей учиться этому искусству вместе со своими родными. Помогите сохранить это мастерство и почтение к ремеслу».

Родиной папье-маше считается Китай. Там из этого материала делали доспехи и шлемы. Со временем ремеслом заинтересовались в Японии и Персии. А потом изделия из папье-маше стали популярны во многих странах, в том числе и в Индии.

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