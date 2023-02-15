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Телеканал NTD

Ветеран нашёл девушку, запечатлённую на фото, через 78 лет

Ветеран нашёл девушку, запечатлённую на фото, через 78 лет
Ветеран нашёл девушку, запечатлённую на фото, через 78 лет

Эта история произошла во Франции во время Второй мировой войны в 1944 году. Английский военнослужащий, 21-летний Пай Реджинальд, собирался поужинать банкой сардин и хлебом с джемом. Он увидел девушку, которая за ним наблюдала.

Она выглядела такой голодной, что Пай предложил ей рыбу. Но девушка покачала головой и продолжала смотреть на хлеб с джемом. Пай отдал его вместе с жестяной банкой. Девушка забрала угощенье и убежала. На следующий день Пай обнаружил банку, наполненную молоком, а рядом фотографию девушки.

«Воспоминания об этой очень короткой встрече останутся со мной навсегда, – рассказал Пай. – Она произошла в самые тяжёлые времена и оставила глубокий след в моей душе». Пай хранил фотографию в бумажнике всю жизнь и надеялся на встречу.

В 70-х годах прошлого века Пай приехал в район, где видел девушку. Он обратился в местную церковь, чтобы что-нибудь разузнать. Результата не было.

В июне 2022 года Пай приехал в Нормандию для участия в памятных мероприятиях. Он поделился с водителем такси историей военных лет. Тот рассказал о ней местным СМИ. В газете опубликовали статью. Её прочитала женщина, которая узнала в девушке на фото свою маму.

Югетт Жоффруа 92 года. Она живёт в доме престарелых. Прошло почти 80 лет, и Пай и Югетт встретились. 99-летний Пай угостил её хлебом с джемом. Югетт узнала мужчину. Он показал женщине фотографию, которую хранил все эти годы. Через переводчика они поговорили друг с другом и вспомнили первую встречу.

«Мерси! Рада снова видеть вас спустя столько времени», – воскликнула Югетт. «Мы стали старше, но мы всё те же», – добавила она. Пай предложил ей банку сардин, от которой она снова отказалась, как и 78 лет назад. Смотрите видео встречи.

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