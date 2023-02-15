Ветеран нашёл девушку, запечатлённую на фото, через 78 лет

Эта история произошла во Франции во время Второй мировой войны в 1944 году. Английский военнослужащий, 21-летний Пай Реджинальд, собирался поужинать банкой сардин и хлебом с джемом. Он увидел девушку, которая за ним наблюдала.



Она выглядела такой голодной, что Пай предложил ей рыбу. Но девушка покачала головой и продолжала смотреть на хлеб с джемом. Пай отдал его вместе с жестяной банкой. Девушка забрала угощенье и убежала. На следующий день Пай обнаружил банку, наполненную молоком, а рядом фотографию девушки.



«Воспоминания об этой очень короткой встрече останутся со мной навсегда, – рассказал Пай. – Она произошла в самые тяжёлые времена и оставила глубокий след в моей душе». Пай хранил фотографию в бумажнике всю жизнь и надеялся на встречу.



В 70-х годах прошлого века Пай приехал в район, где видел девушку. Он обратился в местную церковь, чтобы что-нибудь разузнать. Результата не было.



В июне 2022 года Пай приехал в Нормандию для участия в памятных мероприятиях. Он поделился с водителем такси историей военных лет. Тот рассказал о ней местным СМИ. В газете опубликовали статью. Её прочитала женщина, которая узнала в девушке на фото свою маму.



Югетт Жоффруа 92 года. Она живёт в доме престарелых. Прошло почти 80 лет, и Пай и Югетт встретились. 99-летний Пай угостил её хлебом с джемом. Югетт узнала мужчину. Он показал женщине фотографию, которую хранил все эти годы. Через переводчика они поговорили друг с другом и вспомнили первую встречу.



«Мерси! Рада снова видеть вас спустя столько времени», – воскликнула Югетт. «Мы стали старше, но мы всё те же», – добавила она. Пай предложил ей банку сардин, от которой она снова отказалась, как и 78 лет назад. Смотрите видео встречи.

