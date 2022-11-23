В Пекине закрывают парки и торговые центры из-за COVID

В Китае продолжают регистрировать новые рекорды по заболевшим коронавирусом. В частности в Пекине, где уже закрыли..

В Китае продолжают регистрировать новые рекорды по заболевшим коронавирусом. В частности в Пекине, где уже закрыли парки, торговые центры и музеи. Кроме того, по мере выявления новых случаев закрывают доступ в офисы, школы и жилые дома.

В понедельник по всей стране зарегистрировали более 28 тысяч новых заболевших. Эта цифра уже приближается к пиковым показателям апреля. Многие города вернули массовое тестирование.

Впрочем, жители Пекина в основном недовольны усилением мер.

[житель Пекина]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Недавно Китай уже объявил победу над этим вирусом. Мы сказали, что мы победили. Теперь мы не можем открыться. Если эта политика считается правильной, то мы не можем её отменить». [жительница Пекина]:

«Прошло много времени с начала пандемии в 2020 году. Все считают, что эти колебания туда-сюда создают огромные неудобства. Компании некоторых моих друзей обанкротились, кто-то потерял работу или доход».

Китай до недавнего времени применял в отношении коронавируса политику «ноль терпимости». То есть даже при выявлении нескольких положительных тестов на вирус могли полностью блокировать целые дома или жилые кварталы.

При этом людям не разрешали выходить даже за товарами первой необходимости, включая еду и лекарства. Многие в сети призывали о помощи, говоря, что голодают или остро нуждаются в медикаментах.

Недавно коммунистические власти начали постепенно ослаблять ограничения. Одновременно по городам прокатились протесты людей, которые устали от строгих мер. Они громили ограждения и требовали вернуться к нормальной жизни.

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