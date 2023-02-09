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Портреты из шлёпанцев: как нигерийский художник спасает природу

Портреты из шлёпанцев: как нигерийский художник спасает природу

Произведения искусства из выброшенных шлёпанцев создаёт нигерийский художник Юджин Комбойе. На один портрет уходит от одного..

Дата загрузки: 2023-02-09

Портреты из шлёпанцев: как нигерийский художник спасает природу
Произведения искусства из выброшенных шлёпанцев создаёт нигерийский художник Юджин Комбойе. На один портрет уходит от одного до четырёх месяцев. Студия Юджина находится в городе Абеокута на юго-западе страны.

Художник считает, что его творчество помогает сохранить природу. Когда-то он прочитал, что резиновая обувь разлагается 80 лет.

Первый портрет из шлёпанцев нигериец создал в 2017 году. Тогда он учился в политехническом институте.

[Юджин Комбойе, художник]:
«Это было задание. Выполнив его, я понял, что способен на такие проекты. У меня есть силы и талант, поэтому я продолжил это делать».

Юджин добывает материал для портретов на свалках или берегах рек.

[Юджин Комбойе, художник]:
«Когда наберу достаточно, приношу шлёпанцы в студию. Здесь я их чищу, мою и дезинфицирую, чтобы они стали чистыми. Это нужно для моей безопасности».

Хотя нигериец получил высшее образование, но предпочитает с помощью своего творчества спасать природу. Нигерия ежегодно производит два с половиной миллиона тонн пластиковых отходов, и часть попадает в реки и океан.

[Юджин Комбойе, художник]:
«Загрязнение пластиком – глобальная проблема. С этим борется каждая страна мира. Это касается не только африканцев и не только Нигерии, а всего мира. А главная цель моей работы и моих усилий – решить проблему загрязнения пластиком там, где я живу».

Юджин открыл школу при студии и обучает художников, которые хотят пойти по его стопам.
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