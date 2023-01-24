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Художник превращает людей с фотографий в героев в стиле Диснея

Художник превращает людей с фотографий в героев в стиле Диснея
Художник превращает людей с фотографий в героев в стиле Диснея

Хулио Сезар – бразильский иллюстратор. Он использует обычные фотографии людей для создания забавных персонажей.

«Меня вдохновляют фильмы, музыка и другие иллюстраторы, – рассказал художник в онлайн-интервью. – Меня очень вдохновляет Рейнер Аленкар, тоже иллюстратор и мой друг. Он всегда помогает мне советами и делится новыми техниками работы в Photoshop».

Хулио рассказал, что большое влияние на него оказали мультфильмы 80-х и 90-х годов прошлого века.

Художник использует фотографии людей, размещённые в Интернете. Он копирует выражения лиц с помощью тонких штрихов. Затем раскрашивает рисунок, подбирая яркие сочетания цветов.

Художник вносит минимальные изменения в новые образы, и люди могут себя узнать. Они выглядят как герои мультфильмов: с огромными глазами и блестящими волосами.

Стиль рисунков Хулио напоминает диснеевских мультипликационных персонажей.

У художника длинный список желающих увидеть себя в мультяшном образе.

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