Хулио Сезар – бразильский иллюстратор. Он использует обычные фотографии людей для создания забавных персонажей.
«Меня вдохновляют фильмы, музыка и другие иллюстраторы, – рассказал художник в онлайн-интервью. – Меня очень вдохновляет Рейнер Аленкар, тоже иллюстратор и мой друг. Он всегда помогает мне советами и делится новыми техниками работы в Photoshop».
Хулио рассказал, что большое влияние на него оказали мультфильмы 80-х и 90-х годов прошлого века.
Художник использует фотографии людей, размещённые в Интернете. Он копирует выражения лиц с помощью тонких штрихов. Затем раскрашивает рисунок, подбирая яркие сочетания цветов.
Художник вносит минимальные изменения в новые образы, и люди могут себя узнать. Они выглядят как герои мультфильмов: с огромными глазами и блестящими волосами.
Стиль рисунков Хулио напоминает диснеевских мультипликационных персонажей.
У художника длинный список желающих увидеть себя в мультяшном образе.
Художник превращает людей с фотографий в героев в стиле Диснея
Хулио Сезар – бразильский иллюстратор. Он использует обычные фотографии людей для создания забавных персонажей.