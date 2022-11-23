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Первая сенсация на ЧМ-2022: Аргентина проиграла Саудовской Аравии

Первая сенсация на ЧМ-2022: Аргентина проиграла Саудовской Аравии

Похоже, матч Аргентины с Саудовской Аравией – самое большое потрясение в истории Кубка мира. Одна из..

Дата загрузки: 2022-11-23

Первая сенсация на ЧМ-2022: Аргентина проиграла Саудовской Аравии
Похоже, матч Аргентины с Саудовской Аравией – самое большое потрясение в истории Кубка мира. Одна из наиболее титулованных команд проиграла сборной с самым низким рейтингом в турнире после Ганы. Саудовцы забили два гола, аргентинцы – только один.

Встреча прошла на стадионе «Лусаил». На матч пришли 88 тысяч болельщиков. На 10-й минуте Лионель Месси забил с пенальти и открыл счёт. Ещё три мяча аргентинцев не засчитали из-за офсайда. Во втором тайме саудовцы сравняли счёт, а потом вырвались вперёд.

[болельщица]:
«Я взволнована и очень счастлива. Это полная неожиданность, и я рада быть здесь сегодня и поддерживать сборную Саудовской Аравии».

Болельщики в Буэнос-Айресе матч смотрели на площадях и в парках. Радость после первого успеха вскоре сменилась разочарованием.

[болельщик]:

«Невероятно, потому что команда провела хороший сезон. У нас были большие ожидания. Саудовская Аравия – один из самых лёгких соперников, которые у нас были. Так что это просто невероятная ситуация».

26 ноября Аргентина встретится с Мексикой, а затем с Польшей.

Ещё одна яркая победа на чемпионате – у Франции. Она обыграла Австралию со счётом 4:1. В этот же день прошли ещё два матча – Дании с Тунисом и Мексики с Польшей. Оба закончились ничьей.
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