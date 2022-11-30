Книги Фалунь Дафа суд в России отказался признать экстремистскими

Суд города Междуреченска Кемеровской области отказался признать экстремистскими философские книги Фалунь Дафа.

Соответствующий иск подала областная прокуратура после неожиданного обыска в доме одной из жительниц Междуреченска. У 70-летней женщины, которая занимается по системе Фалунь Дафа, изъяли персональный компьютер и книги этого учения.

Специалисты УФСБ усмотрели в них призывы к насильственным действиям в отношении членов Коммунистической партии Китая, а также пропаганду превосходства учения Фалунь Дафа над другими.

Затем Российская Ассоциация Фалунь Дафа добилась другой экспертизы. Её провели специалисты в сфере лингвистики, психологии и религиоведения. В итоге они не нашли в текстах ни вражды, ни превосходства, ни каких-либо ещё признаков экстремизма.

Наоборот, они отметили, что в книгах присутствует направленность на нравственное совершенствование.

Прокуратура пыталась добиться другой экспертизы в «Лаборатории деструктологии» Московского государственного лингвистического университета. Однако суд отклонил запрос.

С 1999 года компартия Китая репрессирует приверженцев Фалунь Дафа, пытаясь заставить их отказаться от их веры и духовного совершенствования. Эти люди выполняют пять комплексов медитативных упражнений и в повседневной жизни следуют принципам Истина, Доброта и Терпение.

Один из экспертов привёл цитату из текста книги Фалунь Дафа, в которой говорится, что приверженцы Фалунь Дафа противостоят репрессиям в Китае только ненасильственными методами: «Мирным способом разъяснять китайскому правительству нашу истинную позицию абсолютно не считается ошибкой, но как для совершенствующихся, для нас категорически неприемлемы экстремистские меры в поступках и высказываниях. В течение года все ученики исходя из доброго сердца, разъясняли картину вещей мирским людям и правительству и с добрым намерением излагая ситуацию, поступали праведно» («Суть усердного совершенствования II» с. 186, 2000 г).