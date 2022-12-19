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Какое свадебное предложение попало в Книгу рекордов Гиннесса

Какое свадебное предложение попало в Книгу рекордов Гиннесса
Какое свадебное предложение попало в Книгу рекордов Гиннесса

Японец Ясан Такахаси отправился в шестимесячное путешествие по стране. Мужчина отслеживал свой маршрут с помощью GPS, чтобы написать на карте страны предложение подруге: «Выходи за меня!»


За время путешествия мужчина преодолел более 7000 км. Порой он сталкивался с плохой погодой, но продолжал задуманное. Вознаграждением стало согласие девушки.


Ещё одна цель путешествия – создание самого большого в мире GPS-арта. Достижение японца попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Он побывал в 24 странах и проделал более 100 000 километров. На сайте Ясана говорится, что он профессиональный GPS-художник и у него более чем 1400 художественных работ.

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