3660 тайских бойцов исполнили ритуальный танец и побили рекорд Гиннесса

Тайские бойцы побили рекорд Гиннесса. Они провели в Хуахине впечатляющую массовую церемонию, которая известна как «вай..

Тайские бойцы побили рекорд Гиннесса. Они провели в Хуахине впечатляющую массовую церемонию, которая известна как «вай кру рам муай». Это молитва и ритуальный танец перед поединком в тайском боксе. Во время церемонии бойцы демонстрируют уважение к учителям и родителям, а заодно разминаются.

На площади рядом со статуями семи великих королей Таиланда выстроились несколько тысяч человек. Представитель Книги Гиннесса официально зарегистрировал рекорд.

[Казуёси Киримура, представитель Книги Гиннесса]:

«Сегодня я наблюдал самую массовую церемонию «вай кру рам муай». Для рекорда нужны были не менее 250 человек. В результате здесь собрались 3660».

Тайский бокс или муай-тай ещё называют «боем восьми конечностей», поскольку удары можно наносить кулаками, голенями, локтями и коленями. Это единоборство в современном виде сформировалось в XVI веке. Но его истоки зародились несколько тысячелетий назад.

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Тайский бокс очень популярен у себя на родине. А мировая известность к нему пришла в 70-х годах прошлого века после того, как тайские бойцы встретились на ринге с каратистами и кикбоксерами и уверенно их победили.

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