Лысому коту с татуировкой банды ищут хозяина

Лысому коту с татуировками, спасённому из мексиканской тюрьмы, ищут хозяина. Он здоров и больше не нужен..

Лысому коту с татуировками, спасённому из мексиканской тюрьмы, ищут хозяина. Он здоров и больше не нужен для расследования.

Кота породы сфинкс нашли через некоторое время после бунта в тюрьме №3 в Сьюдад-Хуаресе. Говорят, что он принадлежал главарю банды, погибшему при попытке побега. Оставшийся без хозяина кот просто гулял по тюрьме.

У него обнаружили минимум две татуировки. На одной надпись «Сделано в Мексике» и изображение орла – символа банды, действующей в штате Чиуауа. У кота были инфекции глаз и уха. Его вылечили и кастрировали. Несмотря на суровые условия жизни, животное очень ласковое.

Власти Мексики отдадут кота только ответственному человеку.

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[Сесар Рене Диас, глава отдела экологии в Сьюдад-Хуаресе]:

«Кота нельзя будет продать или подарить кому-то другому. Его можно вывезти из города, штата и даже страны, но при условии, что новый хозяин создаст для него правильные условия. Кот очень общительный, он в идеальном состоянии, у него больше нет инфекции или других болезней, и он привит».

Подыскать хозяина решили из-за того, что люди проявили большой интерес к спасённому коту. Желающие забрать животное должны заполнить анкету. Городские власти соберут специальный совет, который выберет хозяина. Будущий владелец сам придумает спасённому сфинксу кличку.

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