Велопробег в защиту почвы: голландец проедет 30 000 км и пересечёт 30 стран

Голландец Ренс Гуде продал всё, сел на велосипед и отправился спасать землю, а вернее – почву...

Голландец Ренс Гуде продал всё, сел на велосипед и отправился спасать землю, а вернее – почву. Его путешествие начинается в Лондоне. Отсюда он отправляется в город Коимбатур на юге Индии.

Ренс по профессии – садовник, поэтому проблемы с почвой ему не чужды. Продовольственная организация ООН предупреждает, что из-за эрозии почвы производство сельскохозяйственных культур может снизиться на 10% к 2050 году.

[Ренс Гуде, садовник и велосипедист]:

«Я решил, что могу сделать больше. Я люблю кататься на велосипеде, поэтому подумал: надо решиться на что-нибудь сумасшедшее, сесть на велосипед и просто сделать это».

Ренс отправляется в путешествие на два года. За это время проедет через 30 стран и преодолеет 30 тысяч километров. По дороге будет общаться с людьми, проводить встречи со школьниками, а также представителями разных профессий.

[Ренс Гуде, садовник и велосипедист]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это очень срочный вопрос, поскольку, если не сделать что-нибудь сейчас, то почва будет деградировать дальше. Будущие поколения сильно пострадают, и мы должны это предотвратить».

Глобальное движение «Спасём почву» запустил индийский йог Садхгуру. Он первым совершил путешествие в рамках этого проекта. Оно длилось три месяца. Садхгуру проехал на мотоцикле по 27 странам.

Следующей отправилась в поездку француженка Натали Массе. Она путешествовала на велосипеде. Натали проехала 8000 тысяч километров и побывала в Италии, Словении, Хорватии, Сербии, Болгарии и Турции. Путешествие закончилось в Коимбатуре в Индии.

В эрозии почвы виновны сильные ветры и дожди, использование техники и химических веществ, а также – разрастание городов. По словам экспертов, уже треть пахотных земель в мире больше не пригодна для сельского хозяйства.

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