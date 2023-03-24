Велопробег в защиту почвы: голландец проедет 30 000 км и пересечёт 30 стран

Голландец Ренс Гуде продал всё, сел на велосипед и отправился спасать землю, а вернее – почву...
Дата загрузки: 2023-03-24
Ренс по профессии – садовник, поэтому проблемы с почвой ему не чужды. Продовольственная организация ООН предупреждает, что из-за эрозии почвы производство сельскохозяйственных культур может снизиться на 10% к 2050 году.
[Ренс Гуде, садовник и велосипедист]:
«Я решил, что могу сделать больше. Я люблю кататься на велосипеде, поэтому подумал: надо решиться на что-нибудь сумасшедшее, сесть на велосипед и просто сделать это».
Ренс отправляется в путешествие на два года. За это время проедет через 30 стран и преодолеет 30 тысяч километров. По дороге будет общаться с людьми, проводить встречи со школьниками, а также представителями разных профессий.
[Ренс Гуде, садовник и велосипедист]:
«Это очень срочный вопрос, поскольку, если не сделать что-нибудь сейчас, то почва будет деградировать дальше. Будущие поколения сильно пострадают, и мы должны это предотвратить».
Глобальное движение «Спасём почву» запустил индийский йог Садхгуру. Он первым совершил путешествие в рамках этого проекта. Оно длилось три месяца. Садхгуру проехал на мотоцикле по 27 странам.
Следующей отправилась в поездку француженка Натали Массе. Она путешествовала на велосипеде. Натали проехала 8000 тысяч километров и побывала в Италии, Словении, Хорватии, Сербии, Болгарии и Турции. Путешествие закончилось в Коимбатуре в Индии.
В эрозии почвы виновны сильные ветры и дожди, использование техники и химических веществ, а также – разрастание городов. По словам экспертов, уже треть пахотных земель в мире больше не пригодна для сельского хозяйства.
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