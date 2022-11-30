Южнокорейские водители грузовиков бреют головы в знак протеста

Бреют головы в знак протеста. Водители грузовиков в Южной Корее недовольны тем, что в стране для..

Бреют головы в знак протеста. Водители грузовиков в Южной Корее недовольны тем, что в стране для них не закреплена минимальная зарплата. Они объявили общенациональную забастовку, в которой участвует около 2500 человек.

Правительство отказывается идти на уступки. Оно издало распоряжение, чтобы все водители вышли на работу. Однако вместо этого профильный профсоюз провёл по всей стране около 16 акций неповиновения.

[Ли Гван Джэ, член профсоюза водителей грузовиков]:

«Мы сделали это, чтобы повысить наш боевой дух и победить, поскольку сегодня правительство объявило о приказе вернуться к работе».

Система минимальных зарплат для водителей грузовиков будет действовать в Южной Корее только ближайшие три года. И правительство отказывается её продлевать. Профсоюзы говорят, что она должна стать постоянной, а также расшириться, поскольку водители на фоне подорожания топлива еле сводят концы с концами.

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Впрочем, президент пригрозил всем бастующим последствиями.

[Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи]:

«Пожалуйста, вернитесь на свои рабочие места, пока не стало слишком поздно. Я буду следить за соблюдением закона в отношениях между рабочими и руководством в течение своего срока и никогда не соглашусь на незаконные действия. Это будут строго пресекать».

В ближайшее время переговоры возобновятся. Однако пока, как говорят в профсоюзе, спорных вопросов слишком много.

В прошлый раз южнокорейские водители грузовиков протестовали в июне. С тех пор к их профильному профсоюзу присоединилось около 2000 человек.

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