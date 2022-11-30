Южнокорейские водители грузовиков бреют головы в знак протеста

Бреют головы в знак протеста. Водители грузовиков в Южной Корее недовольны тем, что в стране для..
Дата загрузки: 2022-12-01
Правительство отказывается идти на уступки. Оно издало распоряжение, чтобы все водители вышли на работу. Однако вместо этого профильный профсоюз провёл по всей стране около 16 акций неповиновения.
[Ли Гван Джэ, член профсоюза водителей грузовиков]:
«Мы сделали это, чтобы повысить наш боевой дух и победить, поскольку сегодня правительство объявило о приказе вернуться к работе».
Система минимальных зарплат для водителей грузовиков будет действовать в Южной Корее только ближайшие три года. И правительство отказывается её продлевать. Профсоюзы говорят, что она должна стать постоянной, а также расшириться, поскольку водители на фоне подорожания топлива еле сводят концы с концами.
Впрочем, президент пригрозил всем бастующим последствиями.
[Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи]:
«Пожалуйста, вернитесь на свои рабочие места, пока не стало слишком поздно. Я буду следить за соблюдением закона в отношениях между рабочими и руководством в течение своего срока и никогда не соглашусь на незаконные действия. Это будут строго пресекать».
В ближайшее время переговоры возобновятся. Однако пока, как говорят в профсоюзе, спорных вопросов слишком много.
В прошлый раз южнокорейские водители грузовиков протестовали в июне. С тех пор к их профильному профсоюзу присоединилось около 2000 человек.
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