Мать девушки, сбитой автомобилем в Нью-Дели, требует казнить виновных

В Индии волну общественного негодования вызвало трагическое ДТП, произошедшее на Новый год. В столице Нью-Дели автомобиль..
Дата загрузки: 2023-01-04
В Индии волну общественного негодования вызвало трагическое ДТП, произошедшее на Новый год.
В столице Нью-Дели автомобиль наехал на скутер, на котором ехали две девушки. В итоге одна из них застряла под машиной, и та протащила её 10-12 километров. 20-летняя девушка погибла.
[Сагар Прит Худа, глава подотдела полиции Дели]:
«Смерть наступила в результате телесных повреждений. Основные причины – шок и кровоизлияние, а также волочение тела автомобилем».
Люди устраивают протесты, требуя наказать виновных.
Во время кремации погибшей тоже собралась толпа. Мать девушки требует смертной казни для людей, которые были в машине.
[Рекха, мать погибшей]:
«Все пятеро обвиняемых должны быть повешены».
Пока ведётся следствие.
[Сагар Прит Худа, глава подотдела полиции Дели]:
«Когда это случилось, рядом с жертвой была ещё одна женщина. Она не пострадала. Так что у нас есть свидетель, и она сотрудничает с полицией».
[Нидхи, свидетельница]:
«Машина ехала спереди, а с другой стороны – наш скутер. Водитель вообще не пытался нас спасти – мы пытались спастись сами, но машина на нас наехала. Мою подругу затащило под машину, а я упала набок. Люди в машине знали, что под машиной женщина, но не остановились и не пытались ничего сделать. Они рывками подвигали машину туда-сюда и уехали».
Тем временем с матерью погибшей встретился главный министр Дели Арвинд Кеджривал. Ей пообещали выплатить компенсацию в размере миллиона рупий. Это 12 тысяч американских долларов.
Напомним, по результатам опроса 2018 года Индия была названа самой опасной страной для женщин в мире.
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