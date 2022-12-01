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В Индии дипломаты пересели с бронеавтомобилей на тук-туки

В Индии дипломаты пересели с бронеавтомобилей на тук-туки

Авторикша вместо бронированного автомобиля. Такой выбор сделали четыре женщины-дипломата из США. Теперь до посольства в Нью-Дели..

Дата загрузки: 2022-12-01

В Индии дипломаты пересели с бронеавтомобилей на тук-туки
Авторикша вместо бронированного автомобиля. Такой выбор сделали четыре женщины-дипломата из США. Теперь до посольства в Нью-Дели они добираются вот на таком простеньком транспорте. В Индии эти машины называют тук-туками.

[Энн Л. Мейсон, дипломат]:
«До приезда в Индию я была в Пакистане и ездила на бронированных автомобилях. Они большие и красивые, но я всегда смотрела в окно на проезжающие мимо авторикши, и мне очень хотелось ехать в такой машине».

В Индии дипломат осуществила мечту, а заодно вдохновила и коллег сменить транспорт.

[Рут Холмберг, дипломат]:
«Дипломатия – это не только высокий официальный статус. Дипломатия – это общение между людьми, возможность узнать друг друга и построить отношения. Авторикша как раз даёт мне такой шанс».

Авторикши очень популярны в странах с тёплым климатом. Этот транспорт небезопасен, но удобен для коротких поездок по городу. К тому же тук-туки очень экономичны.
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