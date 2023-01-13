Звезда Болливуда Шахрукх Кхан представил новый Hyundai на мотор-шоу в Индии

Король Болливуда Шахрукх Кхан представил новый электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5 на автосалоне в Индии. Он..

Король Болливуда Шахрукх Кхан представил новый электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5 на автосалоне в Индии. Он проходит в городе Большая Нойда.

Электрокар способен преодолеть 600 километров после полной зарядки.

[Шахрукх Кхан, актёр]:

«Мы живём в разгар автомобильного ренессанса в Индии. Сейчас клиенты стали ещё требовательнее и разборчивее, более технически подкованными и хотят покупать машины известных брендов».

Японская компания Suzuki привезла концепт среднеразмерного кроссовера на электротяге.

[Тосихиро Судзуки, президент компании Suzuki Motor]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я рад представить электрический концептуальный кроссовер. Это наш первый стратегический электромобиль. Мы планируем вывести его на рынок к 2025 году».

А это первый в Индии электромобиль с солнечными панелями. Он также оборудован электрической батареей.

[Вилас Дешпанде, директор компании Vayve Mobility]:

«В условиях индийского климата эти солнечные панели будут ежедневно обеспечивать запас хода в десять километров. Это почти 3000 километров в год, что для многих людей составляет примерно треть километража, который они проезжают за 12 месяцев».

Двухместный автомобиль весит полтонны. В продажу поступит через полтора года.

Компания MG Motor India показала гибридную и электрическую модели.

[Раджив Чаба, директор компании MG Motor India]:

«Мы надеемся, что до 30% проданных нами автомобилей в этом году будут электрическими. Представленное нами сегодня – это лишь часть наших важных планов на 2023 год».

Индийские производители также демонстрируют новые электрические автобусы, грузовики и скутеры. Модели с элеткромоторами привезли на автосалон и многие зарубежные компании.

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