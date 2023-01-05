Автомобильный сканер помогает продавать подержанные авто во Франции

Во французском Лионе появилось необычное устройство, напоминающее автомойку. Но на самом деле это автомобильный сканер. Если..

Во французском Лионе появилось необычное устройство, напоминающее автомойку. Но на самом деле это автомобильный сканер. Если медленно проехать через тоннель, аппарат сделает более 200 фотографий в высоком разрешении.

Так специалист увидит, сколько на машине вмятин, царапин и потёртостей. Сканер также оснащён устройством для проверки шин. Услуга бесплатна и предназначена для тех, кто хочет продать свой автомобиль.

Сначала владелец сообщает оператору регистрационный номер машины и пробег. Потом проезжает через сканер. Максимум через 45 минут компания предложит свою цену за автомобиль.

Обычно продажа машины отнимает много времени, при этом есть риск мошенничества. Эта французская компания пробует изменить ситуацию.

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[Седрик Бернар, глава компании Proovstation]:

«Мы хотим упростить этот процесс, дав людям новую услугу, которая позволяет им продать свой автомобиль. Эта услуга уникальна. Только к нам можно прийти без предварительной записи и менее чем за минуту пройти осмотр и очень быстро получить предложение о покупке автомобиля».

В 2020 году в мире появилась нехватка микросхем. Это коснулось многих отраслей промышленности, включая автомобильную.

Во Франции поставки новых моделей иногда ждут год. Поэтому рынок подержанных автомобилей теперь переживает бум. Например, в 2021 году на каждую проданную новую машину пришлось три с половиной подержанных.

Компания установила уже несколько автомобильных сканеров. Каждый оценивает тысячу машин в месяц. Примерно 10% владельцев в итоге заключают с фирмой сделку. Выкупленные машины ремонтируют и продают через торговую площадку подержанных автомобилей.

Компания планрует предоставлять услуги и в других европейских странах.

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