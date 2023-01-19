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Привлекают туристов: лодочные гонки и фестиваль воздушных шаров устроили в Индии

Привлекают туристов: лодочные гонки и фестиваль воздушных шаров устроили в Индии

В индийском городе Варанаси устроили грандиозный фестиваль. В рамках мероприятия проходят гонки на традиционных лодках. В..

Дата загрузки: 2023-01-19

Привлекают туристов: лодочные гонки и фестиваль воздушных шаров устроили в Индии
В индийском городе Варанаси устроили грандиозный фестиваль. В рамках мероприятия проходят гонки на традиционных лодках. В соревнованиях участвуют 12 команд. Дистанция – три километра.

Варанаси считается священным городом для индуистов и буддистов, и сюда приезжает много паломников. Но местные власти хотят привлечь и обычных туристов.

Ещё одно важное событие фестиваля – запуск воздушных шаров. Аэростаты привезли пять команд из зарубежных стран. Также в празднике участвуют 12 индийских пилотов со своими воздушными шарами.

[пилот воздушного шара]:
«Мы запускаем воздушные шары над Варанаси, а ночью устраиваем статическую демонстрацию аэростатов. Мы надуваем их, когда стемнеет, и от пламени горелки они светятся».

Гости фестиваля могут покататься на воздушных шарах. Билет стоит 500 рупий, или шесть долларов США. Полёт длится 45 минут. С высоты открывается живописный вид на весь город, который утопает в пышной зелени и сверкает гладью красивых озёр.

Варанаси расположен на северо-востоке Индии. Это, возможно, самый старый город страны и один из старейших в мире. Ему около 3000 лет.
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