Привлекают туристов: лодочные гонки и фестиваль воздушных шаров устроили в Индии

В индийском городе Варанаси устроили грандиозный фестиваль. В рамках мероприятия проходят гонки на традиционных лодках. В..
Дата загрузки: 2023-01-19
Варанаси считается священным городом для индуистов и буддистов, и сюда приезжает много паломников. Но местные власти хотят привлечь и обычных туристов.
Ещё одно важное событие фестиваля – запуск воздушных шаров. Аэростаты привезли пять команд из зарубежных стран. Также в празднике участвуют 12 индийских пилотов со своими воздушными шарами.
[пилот воздушного шара]:
«Мы запускаем воздушные шары над Варанаси, а ночью устраиваем статическую демонстрацию аэростатов. Мы надуваем их, когда стемнеет, и от пламени горелки они светятся».
Гости фестиваля могут покататься на воздушных шарах. Билет стоит 500 рупий, или шесть долларов США. Полёт длится 45 минут. С высоты открывается живописный вид на весь город, который утопает в пышной зелени и сверкает гладью красивых озёр.
Варанаси расположен на северо-востоке Индии. Это, возможно, самый старый город страны и один из старейших в мире. Ему около 3000 лет.
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