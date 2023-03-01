Пожарные и спасатели обследуют покорёженные части двух поездов, которые столкнулись в Греции поздно вечером во вторник...

В Греции столкнулись два поезда: более 30 погибших

Пожарные и спасатели обследуют покорёженные части двух поездов, которые столкнулись в Греции поздно вечером во вторник. В результате аварии погибло не менее 32 человек, ещё 85 пострадали.

Это самая смертоносная авария для Греции за последние десятилетия.

Междугородний пассажирский поезд следовал из Афин на север в Фессалоники. На большой скорости он врезался в грузовой состав, стоявший недалеко от города Лариса.

После столкновения в нескольких вагонах начался пожар, многие люди получили ожоги.

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Как сообщают местные СМИ, в поезде было около 350 пассажиров. Около 250 из них безопасно эвакуировали на автобусах в Фессалоники.

[Стергион Миненис, пассажир]:

«Мы услышали сильный взрыв. Это были десять кошмарных секунд. Мы переворачивались в вагоне, пока не упали на бок. Потом началась паника. Везде свисали кабели, сразу вспыхнул огонь. Он пылал справа и слева. Люди кричали. Они оказались в ловушке. Нам пришлось прыгать с двухметровой высоты. А внизу были железные обломки».

Причины столкновения пока неизвестны. Ведётся следствие.

Похожая смертоносная авария уже была в Греции в 1972 году. Тогда 19 человек погибли, когда два поезда столкнулись лоб в лоб в пригороде Ларисы.

Железнодорожная система Греции устаревает и нуждается в модернизации. При этом в ряде мест по-прежнему не установили автоматическую сигнальную систему.

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