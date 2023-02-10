Китайский аэростат, летавший над США, оказался шпионским

Китайский воздушный шар, который несколько дней летал над Соединёнными Штатами, оказался шпионским. Так, он мог отслеживать..

Китайский воздушный шар, который несколько дней летал над Соединёнными Штатами, оказался шпионским. Так, он мог отслеживать сигналы связи. Об этом на условиях анонимности сообщил сотрудник Госдепартамента.

По его словам, оборудование аэростата явно предназначалось для разведывательного наблюдения и не было похоже на обычный метеозонд.

Шар был оснащён несколькими антеннами, которые могли определять местоположение объектов. На нём также были солнечные панели, которые обеспечивали работу нескольких активных датчиков сбора разведданных.

Эксперты в области безопасности говорят, что Китай, скорее всего, пытается собрать информацию, которая касается шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет на территории США.

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[Венди Шерман, заместитель Госсекретаря США]:

«КНР – это единственный соперник, имеющий намерение и средства изменить международный порядок».

Аэростат вошёл в воздушное пространство США над Аляской 28 января. Он пролетел над Канадой, а затем 31 января вернулся в США. Президент Джо Байден приказал его сбить. Однако это сделали с помощью истребителя только 4 февраля.

После этого обломки, упавшие в океан, собрали для дальнейшего изучения.

Считается, что воздушный шар – лишь часть огромного флота аэростатов-шпионов коммунистического Китая.

Как заявил представитель Пентагона, программа действует уже несколько лет. За это время Пекин запустил такие шары более чем в 40 стран на пяти континентах.

Министерство иностранных дел Китая отвергло обвинения США, назвав это «информационной войной». Оно утверждает, что шар был разработан для гражданских метеорологических и научных целей и вошёл в воздушное пространство США случайно.

Между тем, палата представителей США единогласно поддержала резолюцию, осуждающую вторжение китайского разведывательного аэростата в воздушное пространство США. В резолюции, которую поддержали все 419 законодателей, это назвали «наглым нарушением суверенитета Соединённых Штатов».

Резолюция не имеет обязательной силы, но призвана показать, что республиканцы и демократы в этом вопросе едины.

[Рассел Фрай, законодатель от республиканцев]:

«Это было вопиющим нарушением американского суверенитета в рамках комплексной программы наблюдения за Соединёнными Штатами, а также другими странами мира».

При этом республиканцы обвиняют президента-демократа Джо Байдена, что он недостаточно решительно действует в отношении Китая. Также они недовольны, что шар летал над США около недели.

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