Китайский аэростат, летавший над США, оказался шпионским

Китайский воздушный шар, который несколько дней летал над Соединёнными Штатами, оказался шпионским. Так, он мог отслеживать..
Дата загрузки: 2023-02-10
По его словам, оборудование аэростата явно предназначалось для разведывательного наблюдения и не было похоже на обычный метеозонд.
Шар был оснащён несколькими антеннами, которые могли определять местоположение объектов. На нём также были солнечные панели, которые обеспечивали работу нескольких активных датчиков сбора разведданных.
Эксперты в области безопасности говорят, что Китай, скорее всего, пытается собрать информацию, которая касается шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет на территории США.
[Венди Шерман, заместитель Госсекретаря США]:
«КНР – это единственный соперник, имеющий намерение и средства изменить международный порядок».
Аэростат вошёл в воздушное пространство США над Аляской 28 января. Он пролетел над Канадой, а затем 31 января вернулся в США. Президент Джо Байден приказал его сбить. Однако это сделали с помощью истребителя только 4 февраля.
После этого обломки, упавшие в океан, собрали для дальнейшего изучения.
Считается, что воздушный шар – лишь часть огромного флота аэростатов-шпионов коммунистического Китая.
Как заявил представитель Пентагона, программа действует уже несколько лет. За это время Пекин запустил такие шары более чем в 40 стран на пяти континентах.
Министерство иностранных дел Китая отвергло обвинения США, назвав это «информационной войной». Оно утверждает, что шар был разработан для гражданских метеорологических и научных целей и вошёл в воздушное пространство США случайно.
Между тем, палата представителей США единогласно поддержала резолюцию, осуждающую вторжение китайского разведывательного аэростата в воздушное пространство США. В резолюции, которую поддержали все 419 законодателей, это назвали «наглым нарушением суверенитета Соединённых Штатов».
Резолюция не имеет обязательной силы, но призвана показать, что республиканцы и демократы в этом вопросе едины.
[Рассел Фрай, законодатель от республиканцев]:
«Это было вопиющим нарушением американского суверенитета в рамках комплексной программы наблюдения за Соединёнными Штатами, а также другими странами мира».
При этом республиканцы обвиняют президента-демократа Джо Байдена, что он недостаточно решительно действует в отношении Китая. Также они недовольны, что шар летал над США около недели.
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