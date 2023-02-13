НЛО или шар-разведчик: над Северной Америкой сбили четвёртый летающий объект

Американские военные истребители в воскресенье сбили восьмиугольный объект над озером Гурон на границе США и Канады...

Американские военные истребители в воскресенье сбили восьмиугольный объект над озером Гурон на границе США и Канады. Об этом заявили в Пентагоне.

Это уже четвёртый летающий объект, который зашёл в воздушное пространство обеих стран. Первым был предположительно китайский шар-разведчик, который сбили 4 февраля. С тех пор силы безопасности Северной Америки были приведены в состояние повышенной готовности.

Военные пока не смогли определить, по какому принципу летели последние три объекта, и каковы были их маршруты. Именно поэтому их пока не называют воздушными шарами. Один из сотрудников Пентагона также не исключил, что это могло быть НЛО.

По словам американских военных, последний объект восьмиугольной формы не представлял военной угрозы. Однако он мог потенциально мешать внутреннему воздушному движению. Он летел на высоте 6100 метров и мог быть оборудован средствами слежения.

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Его маршрут прошёл над Монтаной рядом с важными военными объектами, что привело к закрытию воздушного пространства США. Теперь обломки аппарата пытаются извлечь из озера, чтобы изучить. Скорее всего, они упали в канадские воды.

Напомним, первый шар-разведчик сбили 4 февраля у побережья Южной Каролины. Второй – 10 февраля над морем недалеко от Дедхорса на Аляске. Третий объект был уничтожен над канадским Юконом на следующий день. Военное всё ещё ищут его обломки.

Военные эксперты обвиняют Китай в том, что он запустил в десятки стран мира целый флот летающих шаров-разведчиков. Они должны собрать важные данные о нахождении военных объектов, в частности об американских шахтах для запуска баллистических ракет.

Сам Пекин все обвинения отрицает. Он утверждает, что первый шар был метеозондом, который случайно унесло в воздушное пространство США.

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