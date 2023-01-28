Сотни грузовиков застряли на границе Боливии и Перу из-за блокады КПП

200 грузовиков застряли на границе Боливии и Перу из-за блокады контрольно-пропускного пункта на перуанской территории. Там..

200 грузовиков застряли на границе Боливии и Перу из-за блокады контрольно-пропускного пункта на перуанской территории. Там протестующие засыпали дорогу землёй и камнями, и машины не могут проехать.

Демонстранты начали блокировать КПП ещё в декабре. В рождественские праздники сделали перерыв, а 4 января снова вышли на баррикады. Водители грузовиков оказались в трудном положении. У многих кончаются деньги.

[Хосе, водитель из Парагвая]:

«Я стараюсь экономить как могу. Я здесь уже 33 дня, и с финансовой точки зрения это непросто. Хотя в Боливии жизнь недорогая, но деньги на исходе. Ведь надо покупать еду и платить за парковку и за то, чтобы принять душ». [Рикардо, водитель из Парагвая]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Протесты в Перу вспыхнули после отстранения от власти левого президента Педро Кастильо. Перед импичментом тот попытался незаконно распустить Конгресс. Экс-президента обвинили в попытке госпереворота и злоупотреблении властью и арестовали. Полномочия главы государства перешли к вице-президенту Дине Болуарте.

В поддержку Кастильо выступают левые и ультралевые политические организации, а также многие коренные жители. Кастильо был первым в стране президентом – выходцем из бедного региона. Он родился в семье неграмотных крестьян.

Протестующие требуют отставки Болуарте, роспуска Конгресса и проведения досрочных выборов. При этом демонстранты устраивают беспорядки и нападают на полицейских. В результате погибло уже более 55 человек, ещё сотни пострадали, в том числе правоохранители. Это худшая вспышка насилия в Перу с 90-х годов прошлого века.

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