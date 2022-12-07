Отец бронирует шесть рейсов на Рождество ради дочки

У стюардессы-американки Пирс работа выпала на рождественские праздники. Её отец Хэл, узнав об этом не огорчился, а нашёл способ провести их с дочерью.



Он купил шесть билетов на авиарейсы и летал с дочерью все праздничные дни. Сосед Хэла, Майк, сфотографировал его и опубликовал фото в соцсетях: «Я сидел рядом с Хэлом во время полёта. Его дочь Пирс была нашей стюардессой. Хэл решил, что проведёт праздник с ней. Поэтому сегодня и завтра он летит её рейсами по стране. Какой замечательный отец! Поздравляю их с Рождеством!»

Позже Пирс поделилась историей отца на своей страничке в соцсети. Она поблагодарила всех людей, которые помогли ей вместе с отцом провести Рождество в воздухе. Она также написала слова благодарности всем сотрудникам, помогавшим её отцу на выходах на посадку во время полётов по всей стране. Хэл успел на все рейсы. Он даже полетал первым классом.



История Хэла получила тысячи откликов. Вот несколько из них:

«У меня навернулись слёзы на глаза! Наилучшие пожелания из Англии, Великобритания».

«Я не могу передать, что бы значил для меня такой подарок. Я из тех, кто больше не может видеть своего отца. Я так счастлива, что вы можете радовать своего! Берегите эти воспоминания!»

«Какой замечательный папа! Она запомнит это навсегда!»