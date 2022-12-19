Десятки вертепов появились в Испании в преддверии Рождества

Святое Семейство – младенец Иисус, отдыхающий в яслях, Дева Мария и Святой Иосиф – главные фигуры вертепа.

Но в этих сценах обычно изображают и других персонажей: ангелов, волхвов, пастухов и различных животных.

А у этого вертепа в Королевском дворце Мадрида есть и более тёмная сторона.

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[Мигель Ангель Гачо, реставратор]:

«Да, это дьявол. Сложно понять добро, если не поставить в противовес ему зло».

Каждый год по всей Испании появляются самые разнообразные вертепы.

Этот, установленный в мадридском Королевском дворце, раскинулся на 57 квадратных метров и насчитывает более 200 фигур. Испанский король Карлос III привёз некоторые из этих фигур своему сыну ещё в XVIII веке.

[Мигель Ангель Гачо, реставратор]:

«В этом вертепе фигуры трёх разных размеров: по 30, 40 и 20 сантиметров. Это создаёт ощущение перспективы».

А в монастыре Лас-Дескальсас фигуры вертепа сделали из гипса в 40-50 годах прошлого века. Для декораций используют много материалов, включая мох и пробку.

[Ана Гарсия, реставратор]:

«Это францисканский монастырь XVI века. Святой Франциск Ассизский – основатель вертепа. В канун Рождества 1223 года у него возникла идея воссоздать сцену с реальными фигурами в гроте».

Вертеп в ратуше Мадрида в хронологическом порядке показывает сцены до рождения Христа: Благовещение Деве Марии и пастухам, путешествие трёх королей, замок Ирода и побег Иосифа и Марии с младенцем Иисусом.

[Саграрио Гарсия, представитель ассоциации вертепов Мадрида]:

«Это еврейский вертеп с домиками и фигурами. Скульптор моделировал их одну за другой из обожженной глины, покрывая масляными красками».

Эти вертепы привлекают множество посетителей: не только местных жителей, но и туристов.

Каждый год составляется маршрут из 30 вертепов в различных церквях испанской столицы, в том числе в соборе Альмудена и королевском монастыре Санта-Исабель. Также их устанавливают в культурных центрах и других местах, таких как мэрия Мадрида и Музей Америки.

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