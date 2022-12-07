Роботы для доставки еды уже выполнили 4 млн заказов по всему миру

Деловито и осторожно робот для доставки еды везёт заказ клиенту. В университетских городках в США к..
Дата загрузки: 2022-12-07
Деловито и осторожно робот для доставки еды везёт заказ клиенту. В университетских городках в США к такому зрелищу давно привыкли. Роботы-курьеры компании Starship Technologies уже выполнили более четырёх миллионов заказов по всему миру.
[Чип Комери, сотрудник компании Starship Technologies]:
«Это впечатляет. Кто бы мог подумать всего лишь десять или 20 лет назад, что еду будет доставлять робот».
В компании считают, что в будущем в доставке еды будут в основном участвовать роботы, а не автомобили.
[Чип Комери, сотрудник компании Starship Technologies]:
«За день обычный робот может выполнить десять заказов. Это сокращает выбросы углекислого газа на территориях университетских городков. Воздух становится чище, и природа не страдает».
В США роботы-курьеры есть в 30 университетских городках. Но студенты по-разному относятся к услуге по доставке еды.
[студентка]:
«Иногда я ленюсь идти за едой, и здорово, что её может кто-нибудь принести. Но мне не нравится, что, когда заказываешь еду через Uber eats, её привозит водитель. А когда приезжает робот, это мило».
[студент]:
«Не уверен, что роботы очень надёжны. И думаю с нас берут больше денег за то, что услугу выполняет робот».
В парке компании Starship Technologies насчитывается уже 2000 роботов-курьеров. Это в два раза больше, чем год назад. Помимо США, они есть в Германии, Великобритании, Дании, Финляндии, а также Эстонии, где находится штаб-квартира компании.
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