Британец построил дом в мусорном баке в знак протеста против заоблачных цен

Лондонский художник Харрисон Маршалл открывает ворота и подходит к своему дому. Его он соорудил из мусорного..

Лондонский художник Харрисон Маршалл открывает ворота и подходит к своему дому. Его он соорудил из мусорного бака и досок. Правда, это лишь временное жильё, в котором он обещает прожить год. Это своего рода акция протеста против «сумасшедших» цен на аренду квартир в британской столице. Особенно на фоне кризиса и инфляции.

Говорит, что, вернувшись в город после пребывания за границей, пытался найти жильё, но у него не вышло.

[Харрисон Маршалл, художник]:

«Цены сошли с ума. И это реальность для тысяч других жителей города. Арендная плата просто сумасшедшая. Даже если бы я нашёл место по приемлемой цене, на него претендовало бы ещё 100 человек или около того».

На свой дом Харрисон потратил около 4000 фунтов. Это примерно 4800 долларов США. Внутри есть небольшая кухня и кровать. При этом он разместился в жёлтом контейнере, которые обычно используют для строительных отходов.

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Участок земли предоставила благотворительная организация. У художника есть садовая дорожка и переносной туалет в углу участка. Он принимает душ на работе, в десяти минутах езды на велосипеде, или в тренажерном зале. Также есть доступ к воде из шланга соседнего дома.

[Харрисон Маршалл, художник]:

«Все соседи замечательные. Все очень поддерживают меня. Мне приносят домашнюю еду. Это огромный бонус для всего проекта. Просто в этом районе, похоже, действительно хорошая община».

Инфляция потребительских цен в Великобритании достигла 41-летнего максимума. Пик был в октябре, когда она превысила 11%. Сейчас она по-прежнему выражается двузначным числом.

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