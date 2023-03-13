Правительство Франции не откажется от пенсионной реформы, несмотря на протесты

Французское правительство не откажется от пенсионной реформы, несмотря на протесты. Об этом заявил его спикер Оливье..

[Оливье Веран, пресс-секретарь правительства Франции]:

«Во-первых, мы не откажемся от нашей пенсионной реформы. Мы движемся шаг за шагом. И есть все признаки того, что мы сможем добиться её принятия».

Французское правительство не откажется от пенсионной реформы, несмотря на протесты. Об этом заявил его спикер Оливье Веран. 12 марта сенат страны поддержал спорный проект реформы, которая подразумевает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. 195 сенаторов проголосовали за документ, 112 – против.

Законопроект вызвал протесты и забастовки по всей Франции. Они затронули работу нефтеперерабатывающих заводов, общественного транспорта, коммунальных служб, школ и других учреждений.

Правительство утверждает, что изменения необходимы для того, чтобы в пенсионной системе не закончились деньги. Однако профсоюзы считают реформу несправедливой и призывают провести референдум. Согласно опросам, с планируемыми изменениями не согласны две трети французов.

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11 марта прошла очередная серия массовых выступлений против документа. По данным властей, в ней приняло участие 368 тысяч человек по всей стране. Однако профсоюзы считают, что участников было около миллиона.

[Мохамед Беаллю, глава профсоюза клининговых услуг]:

«Я говорю от имени уборщиков: у нас очень трудная работа. Некоторые встают очень рано в течение 40 лет, в 5 утра, даже в 4 утра, и заканчивают в 10 вечера. Это утомительно. Некоторые рабочие очень устают, также происходит много несчастных случаев на работе, есть много профессиональных заболеваний. Люди не могут продолжать работать до 64 лет».

Пенсионная реформа была ключевым предвыборным обещанием президента Эмманюэля Макрона. Согласно ней также увеличат минимальный срок, в течение которого нужно делать взносы. Теперь это будет 43 года.

16 марта должно состояться финальное голосование за документ в обеих палатах французского парламента. При этом на 15 марта намечена очередная общенациональная забастовка.

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