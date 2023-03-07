Продавец антиквариата в турецком Хатае пытается вернуться к нормальной жизни

Турецкий Хатай спустя месяц после землетрясения по-прежнему в руинах. Почти все магазины закрыты. Впрочем, торговец антиквариатом..

[Мехмет Серкан Синджан, продавец антиквариата]:

«Жизнь продолжается. У нас не было электричества, но теперь уже два дня есть. Я начал включать музыку, чтобы люди начинали приходить в себя и возвращались к привычной жизни».

Турецкий Хатай спустя месяц после землетрясения по-прежнему в руинах. Почти все магазины закрыты. Впрочем, торговец антиквариатом Мехмет Серкан решил, что уже время возвращаться к нормальной жизни. Он выставляет свой товар прямо на улице и включает музыку, чтобы поднять людям настроение.

Здесь можно найти мозаичный портрет Ататюрка, основателя современной Турции, старые журналы и турецкие флаги. По словам Мехмета Серкана, его витрина – показатель того, что скоро всё осстановится.

[Мехмет Серкан Синджан, продавец антиквариата]:

«Это моя работа. Я вернулся к нормальной жизни, выкладываю свои товары снаружи магазина. Так было до землетрясения. Я выложил антиквариат снаружи, чтобы люди могли понять, что это антикварный магазин».

Раньше на этих улицах было полно туристов. Теперь же большинство прохожих – солдаты, полицейские и работники экстренных служб.

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Мехмет говорит, что историческое здание, в котором находится его магазин, инженеры признали безопасным. Пострадали только штукатурка и несколько ненесущих стен.

Впрочем, были повреждены тысячи антикварных товаров, которые он собирал многие годы. Разбились вазы, чашки, блюдца и другая посуда, а также канделябры и деревянная мебель.

Землетрясение оставило в руинах многие исторические здания в городе, в том числе древние церкви и мечети. По словам Мехмета, имамы, которые призывали мусульман к молитве пять раз в день, также ушли.

Это побудило его взять на себя священную задачу. Несколько раз в день он поднимается по лестнице своего дома во внутренний дворик над улицей и громким голосом призывает верующих к молитве.

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