Смерть китайского чиновника на фоне волны COVID привлекла внимание к насильственному извлечению органов

Инсценировка насильственного извлечения органов у заключённых практикующих Фалуньгун в Китае. Акция протеста против импорта человеческих органов из Китая. Вена, Австрия, 1 октября 2018 г. (Джо Кламар/AFP via Getty Images)

В Китае во время вспышки COVID скончался бывший заместитель министра культуры. И возможно, его смерть не привлекла бы особого внимания общественности, если бы ни некролог.

Один из чиновников написал, что 87-летний Гао Чжаньсян совсем не был похож на больного: «Я и не предполагал, что он покинет нас так скоро». По его словам, политик сделал пересадку многих своих внутренних органов. Однажды он пошутил, что «многие его части больше не его собственные».

Этот некролог вызвал ажиотаж в китайской социальной сети Weibo. Его быстро удалили, но некоторые пользователи успели его скопировать.

Широко известно, что высокопоставленные чиновники Коммунистической партии Китая пользуются целым рядом привилегий, начиная от лечения на высшем уровне и заканчивая специальными школами для своих детей.

Но всё же тот факт, что чиновник смог пересадить себе сразу несколько органов, вызвал негодование. Многие китайцы за всю свою жизнь не могут заработать даже на одну трансплантацию. Возмущение вызвало и то, что один человек смог без труда получить сразу несколько подходящих органов.

Один пользователь написал: «Министр Гао, при жизни вы заменили столько органов, откуда они все взялись? А сколько ещё высокопоставленных чиновников могут без особого труда заменить себе отказавшие органы?»

«Эти органы, которые он так легко получил – у кого их изъяли и каким образом?»

Насильственное изъятие органов под руководством властей

Трансплантационная индустрия Китая в последние два десятилетия переживает бум. И это при том, что добровольных доноров в стране очень мало в силу традиционных верований. Власти заявляют, что с 2015 года не используют органы приговорённых к смертной казни заключённых, а полагаются исключительно на систему добровольного донорства органов.

Но цифры не совпадают.

По результатам исследования, опубликованного в научном журнале BMC Medical Ethics в 2019 году, официальные цифры о жертвовании органов в Китае «почти точно соответствуют единой математической формуле», чего не наблюдается ни в одной из 50 других проанализированных стран. Это позволяет предположить, что цифры фальшивые.

В том же году в Лондоне провёл заседание Трибунал по Китаю. Согласно его выводам, власти Китая убивают узников совести, в основном – приверженцев репрессируемой духовной практики Фалуньгун, и в промышленных масштабах продают их органы, получая огромную прибыль. Трибунал также пришёл к выводу, что нет никаких доказательств того, что эти действия остановилась.

«Учитывая, что китайская система трансплантологии основана на насильственном извлечении органов, которое организовали власти, неудивительно, что партийные чиновники имеют доступ к трансплантации по требованию», – сказал немецкий доктор Торстен Трей в интервью изданию Epoch Times.

Ряд стран уже принял меры, чтобы ограничить трансплантационный туризм в Китай. В том числе это Канада, Великобритания, Бельгия, Израиль, Италия и Испания.

Индустрия пересадки органов в Китае продолжает расти даже в условиях пандемии. В 2021 году в стране провели на 50% больше операций по пересадке лёгких, чем годом ранее. Это при том, что в остальном мире было снижение как минимум на 10%. Такие данные привёл государственным СМИ Чэнь Цзинъюй – чиновник, отвечающий за контроль качества операций по пересадке лёгких в Китае.

Во время пандемии время ожидания органа в китайских больницах оставалось чрезвычайно коротким. Так, в апреле 2020 года один из расследователей позвонил в больницу города Ханчжоу, представившись родственником потенциального пациента, и спросил, как скоро им смогут найти подходящий орган. Медсестра ответила: «При более быстром сценарии подходящий орган найдут за неделю или 10 дней; если медленнее – возможно, придётся подождать один-два месяца».

По словам специалистов, это свидетельствует об огромном запасе органов.

«Жить до 150 лет»

Долголетие высокопоставленных партийных чиновников в Китае давно вызывает любопытство. Эта тема не раз попадала в заголовки СМИ, хотя в статьях, как правило, делали акцент на их образе жизни.

Однако в 2019 году крупнейший военный госпиталь Народно-освободительной армии Китая выпустил одноминутную рекламу, которая навеяла мысли о более зловещей подоплёке. Ролик сразу стал вирусным в китайской социальной сети WeChat.

В ролике восхваляется первоклассная система здравоохранения, которая значительно увеличила продолжительность жизни высших китайских чиновников.

В рекламе были слова про «150-летний проект по борьбе со смертью». В течение дня ролик удалили цензоры, заявив, что видео – подделка.

Проект, как утверждалось в рекламе, сочетает в себе китайские концепции оздоровления и западные медицинские технологии. И одно из ключевых направлений программы – «восстановление функций органов».

Со ссылкой на данные за 2008 год, в рекламе говорилось, что проект дал «значительные результаты»: китайские лидеры в среднем доживают до 88 лет, «намного превзойдя» своих западных коллег-ровесников. Средняя продолжительность жизни в Китае в 2009 г. составляла 72 года; к 2022 году, согласно официальной статистике, она достигла 78,2.

Издание Epoch Times не смогло проверить подлинность рекламы, но известно, что на эту программу неоднократно ссылались китайские государственные СМИ.

При этом независимые врачи отмечают, что, пересадив органы, человек всё равно не сможет жить вечно, и, как показывает практика, от коронавируса это не спасает.

«Убивать живых узников совести ради их органов, чтобы увеличить собственное долголетие – это варварская практика», – отметил врач Торстен Трей.

«Это делает медицину абсурдной и является наглым презрением к творениям Бога».