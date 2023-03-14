Протесты в Европе: медики и работники аэропортов требуют повысить зарплаты

Тысячи врачей-ассистентов вышли на трёхдневную забастовку в Великобритании. Они протестуют против низких зарплат. Говорят, что нередко..

Тысячи врачей-ассистентов вышли на трёхдневную забастовку в Великобритании. Они протестуют против низких зарплат. Говорят, что нередко в час зарабатывают меньше, чем бариста.

Это последняя из серии стачек работников Национальной службы здравоохранения страны. Ранее протестовали медсёстры, фельдшеры и другие работники. Они также требовали повышения зарплат, учитывая высокий уровень инфляции в Великобритании.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Роберт Лауренсон, врач]:«Врачи-ассистенты за последние 15 лет потеряли 26,1% своей зарплаты из-за инфляции. Мы просим просто восстановить эту заработную плату, потому что сегодня ни один врач-ассистент не стоит меньше, чем врач-ассистент в 2008 году».

В стране протестовали и работники других сфер государственного сектора. При этом, уже скоро правительство Риши Сунака должно представить бюджет на следующий финансовый год.

Между тем, в аэропортах Берлина, Бремена и Гамбурга отменяют десятки рейсов из-за забастовки профсоюза Verdi, тоже из-за заработной платы.

Протестуют сотрудники службы авиационной безопасности. Они уже годами пытаются добиться более высокой оплаты за рабочие ночи, выходные и праздничные дни.

[Анн Зоннтаг, пассажирка]:«Это очень грустно, потому что это не наша вина. Не думаю, что это правильно. Мы копили на этот отпуск весь год, а теперь застряли здесь».

Сотрясают протесты и другие европейские страны, включая Испанию и Францию.

Правда, во Франции масштабные протесты и стачки вспыхнули из-за планов Эмманюэля Макрона заставить людей больше работать. Пенсионный возраст планируют поднять с 62 до 64 лет. В стране наблюдаются перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов. Также проходят пикеты на складах с топливом. Законопроект недавно принял французский Сенат. Финальное голосование в парламенте состоится в четверг.

Короткая ссылка на эту страницу: