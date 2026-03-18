Шахта во дворе: опасность ради заработка

Двор нигерийки Йопшуты Гьянги усеян ямами глубиной более 20 метров. Это небольшие шахты, в которых добывают полезные ископаемые.

Такие появляются по всему штату Плато. Семьи роют их буквально на задних дворах своих домов. И это очень рискованное занятие.

Четверо сыновей Гьянги и другие шахтёры без средств защиты спускаются под землю в поисках олова и колумбита.

[Йопшута Гьянга, жительница штата Плато]:

«Когда они под землёй, с ними могут произойти несчастные случаи, колодец может обрушиться на них. Но каждый день мы молимся Богу, пусть Бог спасёт их».

Добытое сыновьями сырьё продают, чтобы оплатить обучение в школе и купить удобрения.

После распределения прибыли на руках у каждого шахтёра остаётся по 20-35 долларов в неделю. Этих денег едва хватает, чтобы сводить концы с концами.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Вы видите нашу молодежь, они не хотят так работать. Но мы говорим им: лучше прийти и заниматься этой работой, чем стать вором, похитителем или террористом».

Семья Гьянги была одной из первых в регионе, кто начал заниматься этим делом.

Теперь соседи вокруг делают то же самое. И таких шахт всё больше. Также исследование выявило более 1000 цехов по переработке олова.

Это подвергает семьи воздействию токсичной пыли и химических веществ. К этому добавляются риски, связанные с работой под землёй.

За последние два года здесь в результате обрушений шахт погибло около 20 человек.

Однако в стране, где население живёт за чертой бедности, кустарные шахты – один из немногих способов заработать. На них приходится более 70% всей горнодобывающей деятельности Нигерии.

Короткая ссылка на эту страницу: