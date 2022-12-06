Миллионы бабочек-монархов вновь прилетели на зимовку в Мексику

Эти хрупкие насекомые похожи на осеннюю листву. Тысячи бабочек данаида монарх кружат в небе и садятся..
Дата загрузки: 2022-12-06
Эти хрупкие насекомые похожи на осеннюю листву. Тысячи бабочек данаида монарх кружат в небе и садятся на ветки деревьев. Великолепное зрелище каждый год привлекает сотни туристов в заповедник в мексиканском штате Мичоакан.
Только данаида монарх из всех видов бабочек ежегодно мигрируют на большие расстояния с севера на юг. В Мексику они прилетают на зимовку из Канады и с востока США. Проделывают путь длиной до 5000 километров.
Раньше в Мексике насчитывался миллиард бабочек-монархов. За последнее десятилетие их численность сильно сократилась. Насекомых внесли в список видов, которым угрожает вымирание. По мнению учёных, главные враги бабочек – пестициды на фермерских полях и вырубка деревьев.
Однако ситуация постепенно улучшается.
[Луис Мартинес, смотритель заповедника]:
«Два года назад бабочек было меньше. Мы определяем это по количеству деревьев и площади территорий, которые они занимают. В прошлом году здесь было две больших колонии, и они заняли почти два гектара. В этот раз бабочек ещё больше».
Первые бабочки прилетают в Мексику в начале ноября. Некоторые мексиканцы считают их душами умерших, поскольку в это время в стране как раз празднуют День мёртвых.
[туристка]:
«Мы часто видим бабочек в новостях или документальных фильмах, но здесь всё по-другому. Это уникальный опыт. Бабочки напоминают падающие листочки бумаги, кружащиеся листья и улетающие души – очень много чувств сплетается воедино».
Монархи будут зимовать здесь до марта, а потом вернутся на север. Впрочем, ни одна бабочка не пролетает весь путь туда и обратно. Эти насекомые живут не дольше семи месяцев. Как они находят дорогу, никто точно не знает. Но считается, что ориентироваться им помогают солнечный свет и магнитное поле Земли.
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