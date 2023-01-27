Производители костюмов для карнавала Марди Гра надеются на восстановление бизнеса

Огромные головные уборы из страусиных перьев. Их и многое другое семья Керстен создала для знаменитого бельгийского..

Огромные головные уборы из страусиных перьев. Их и многое другое семья Керстен создала для знаменитого бельгийского карнавала Марди Гра. После того как ограничения, связанные с COVID, отменили, 120-летний бизнес надеется на возрождение.

Карнавал в городе Бинш недалеко от границы с Францией внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он один из старейших уличных карнавалов в Европе и самый крупный в Бельгии.

Высокие шапки с перьями, а также средневековые чёрно-красно-жёлтые костюмы предназначаются для самых главных участников шествия – Жилей. Их в параде участвует до тысячи. И это при том, что в городе живёт около 30 тысяч человек.

Их костюмы также включают деревянные сабо, колокольчики и восковые маски. Эти аксессуары семья Керстен разрабатывала и производила на протяжении пяти поколений.

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[Фанни Керстен, работница в семейной компании]:

«В этом году мы отмечаем 120-летнюю годовщину начала производства костюмов Жиль-де-Бинш. Мой пра-пра-дедушка решил сделать шапку Жилей, поспорив с друзьями. Ему, скорее всего, было непросто, но он справился».

В 2021 и 22-м годах из-за пандемии коронавируса карнавал отменили. Это произошло впервые со времён Второй мировой войны. Отмена сильно ударила по бизнесу, поскольку никто не арендовал карнавальные костюмы.

Фанни Керстен говорит, что для их компании эти два года можно сравнить с «чёрной дырой».

[Фанни Керстен, работница в семейной компании]:

«Но сейчас (возвращение карнавала) стало огромным облегчением. Впрочем, всё равно, каждое утро следим за статистикой COVID».

Шляпа из страусиных перьев весит четыре килограмма. Уход за ней занимает около 85 часов в год. При этом весь костюм изготавливают примерно 13 часов. В год компания производит до 300 таких нарядов.

Карнавал Марди Гра пройдёт в Бинше с 19 по 21 февраля.

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