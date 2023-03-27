Масштабные протесты вспыхнули в Израиле на фоне увольнения министра обороны

Тысячи протестующих вышли на улицы израильских городов. Это случилось после того, как премьер Биньямин Нетаньяху уволил..

Тысячи протестующих вышли на улицы израильских городов. Это случилось после того, как премьер Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта, который выступил против планируемой судебной реформы.

Протестуют в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и других городах. Люди блокируют трассы, жгут костры и скандируют «демократия».

В Иерусалиме протестующие собрались у резиденции президента. А рядом с шоссе Аялон в Тель-Авиве полиция вступила в стычки с протестующими. Некоторые были арестованы. Для разгона использовали водомет.

[протестующий]:

«Я до конца не уверен, но у нас нет другого выбора, кроме как бороться. Именно это нужно делать».

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Правящая коалиция говорит, что судебная реформа направлена на то, чтобы уменьшить влияние Верховного суда и восстановить баланс между ветвями власти.

Оппозиция и многие израильтяне считают, что реформа разрушит демократические основы государства.

Если закон примут, он даст правящей коалиции почти полный контроль над выбором судей Верховного суда. Сам суд также потеряет право отменять решения правительства. Конституционный комитет Кнессета уже завершил рассмотрение законопроекта. Теперь его должны представить в парламенте.

Министр обороны, ещё будучи на посту, сказал, что протесты, которые продолжаются уже несколько месяцев, несут угрозу безопасности страны. По его словам, протестные настроения существуют также в армии и силах безопасности.

При этом премьер Нетаньяху, вступивший на высший пост в шестой раз за свою политическую карьеру, считает протесты попыткой отстранить его от власти. В отношении него ведётся три уголовных дела о коррупции. Он своей вины не признаёт.

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