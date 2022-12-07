На пляжи Дагестана вымыло тысячи мёртвых тюленей

Жители Махачкалы шокированы. На каспийские пляжи столицы Дагестана вымыло тысячи мёртвых тюленей. Люди здесь видят такое..

Жители Махачкалы шокированы. На каспийские пляжи столицы Дагестана вымыло тысячи мёртвых тюленей.

Люди здесь видят такое впервые.

Министерство природных ресурсов региона насчитало не менее двух с половиной тысяч туш за последние дни.

[житель Махачкалы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Такого масштаба здесь ещё никогда не было. Один-два тюленя бывало здесь мёртвых находили. Но такого огромного масштаба ещё никогда не было. Возможно, что болезнь. Возможно, что… У военных когда бывают учения, они стреляют в море. Возможно, что они глушат. Но опять-таки, я думаю, что надо какое-то следствие провести, выяснить. Мы должны как-то защитить этих животных».

По словам властей, туши редких каспийских тюленей продолжают находить вдоль всего российского побережья Каспийского моря, и их количество, похоже, будет расти.

Сейчас специалисты пытаются выяснить причину гибели животных. Тюлени, по всей видимости, умерли примерно две недели назад. Признаков насильственной смерти на первый взгляд не видно.

Каспийские тюлени – среди самых мелких в мире и водятся только в водах Каспийского моря. Они легко становятся добычей хищников, в том числе волков. Но эксперты говорят, что сейчас гораздо более серьёзная угроза для них – загрязнение моря тяжёлыми металлами и прочими опасными веществами.

[житель Махачкалы]:

«Раньше тюленей было много. Мы плавали здесь, и тюлени могли подплывать, выходили рядом со мной, несколько раз было такое. Но уже лет десять их здесь нету. Они только подальше от людей».

Ещё сто лет назад каспийских тюленей было около полутора миллионов. Теперь же осталось около 70 тысяч.

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