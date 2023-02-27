Птичий грипп в Перу массово убивает птицу, выдр и морских львов

В Перу до конца года продлили чрезвычайное положение в связи с птичьим гриппом. В стране растёт..

В Перу до конца года продлили чрезвычайное положение в связи с птичьим гриппом. В стране растёт количество случаев заболевания среди диких видов животных и птиц. Также вирус всё масштабнее распространяется и на домашнюю птицу.

Чрезвычайное положение вызвал штамм H5N1. Власти опасаются, что эпидемия может выйти за пределы одиннадцати регионов, где уже были обнаружены случаи заболевания.

При этом гибнет не только птица. На морском побережье департамента Лима мёртвыми или больными находят также морских львов и выдр.

Согласно распоряжению властей, к трупам животных и птиц теперь нельзя подходить без средств индивидуальной защиты. При этом сотрудники Национальной службы лесов и дикой природы продолжают брать пробы.

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По данным правительства Перу, первый случай заражения птиц в рамках этой эпидемии выявили в ноябре прошлого года. С тех пор от болезни умерло более 63 тысяч пернатых. Также, сообщается, что погибло более 700 морских львов.

Пока птичий грипп передаётся от животных человеку только в редких случаях. Однако учёные считают, что он стал на шаг ближе к тому, чтобы стать новой глобальной угрозой.

В редких случаях он передаётся при прикосновении к инфицированным птицам или помёту. Также можно заразиться, если заражённых птиц употреблять в пищу.

При этом смертность среди людей составляет 56%.

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