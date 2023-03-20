В австралийской реке Дарлинг обнаружили сотни тысяч мёртвых рыб. Природоохранные органы уже заявили, что причиной массовой..

Массовая гибель рыбы произошла во второй по длине реке Австралии

В австралийской реке Дарлинг обнаружили сотни тысяч мёртвых рыб. Природоохранные органы уже заявили, что причиной массовой гибели мог стать низкий уровень кислорода в водоёме.

Дарлинг – вторая по длине река Австралии. Протекает через штат Новый Южный Уэльс. Инцидент произошёл в районе города Менинди в отдалённой части штата. Это примерно в 1000 километров от Сиднея – столицы Нового Южного Уэльса.

Местные жители уже призвали власти действовать оперативно и начать очистку.

[Карен Пейдж, местная жительница]:

«Мы на 100% полагаемся на эту реку. Как только это случилось, они уже должны были быть здесь с оборудованием, чтобы всё очистить».

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Полиция Нового Южного Уэльса сообщила, что в Менинди создаётся центр чрезвычайных операций, чтобы координировать утилизацию разлагающейся рыбы. Он также будет распределять чистую воду для жителей.

При этом зоологи говорят, что восстановить популяцию местных видов рыбы будет непросто.

[Джой Беккер, зоолог]:

«Опасные виды вредителей могут просто занять это место. Это ещё больше затруднит восстановление местной рыбы».

Стоит отметить, что в этом же районе в 2018-м и 19-м годах уже происходила массовая гибель рыбы. Тогда это объяснили плохим качеством воды, плохим течением, а также резким перепадом температуры.

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