Лодка-уборщик очищает море рядом с пляжами Бали

Эту необычную лодку только что спустили на воду рядом со знаменитыми пляжами индонезийского острова Бали. С..

Эту необычную лодку только что спустили на воду рядом со знаменитыми пляжами индонезийского острова Бали. С этого дня она будет очищать прибрежные воды от мусора. Проект запустил француз Иван Бурнон, который увлекается парусным спортом.

Лет десять назад мужчина приехал отдохнуть на Бали, но был неприятно удивлён.

[Иван Бурнон, основатель организации The SeaCleaners]:

«Я открыл для себя этот прекрасный остров, но меня разочаровал пластиковый мусор. Я пообещал найти решение для сбора пластика и вернуться сюда».

Бурнон и его команда работали над проектом с 2016 года. Результатом стало судно, которое может собирать с поверхности воды твёрдый мусор, пищевые отходы и даже нефть.

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[Иван Бурнон, основатель организации The SeaCleaners]:

«Это первая лодка, но мы надеемся, что прибудет ещё несколько. Это нужно острову Бали и всей Индонезии. И я уверен, что эта лодка на Бали станет лучшим примером для других стран».

Проблема загрязнения природы пластиком в Индонезии стоит очень остро. Эта страна занимает второе место после Китая по объёму пластиковых отходов, попадающих в моря.

[турист с Тайваня]:

«Я думаю, мы должны перестать выбрасывать мусор в море, меньше использовать пластиковые пакеты и меньше выпускать пластиковые изделия». [житель Бали]:

«Я сёрфер, и мне мешает мусор на пляже и особенно в воде. У побережья много пластиковых отходов. Они загрязняют воду, и это очень беспокоит нас, сёрферов, и тех, кто там плавает».

Лодка предназначена для работы в спокойных водах: в портовых зонах, озёрах, мангровых зарослях, на реках и каналах, а также в море, но не дальше, чем в десяти километрах от побережья.

Автор проекта намерен использовать 2000 таких лодок в разных регионах мира.

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