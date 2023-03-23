Лодка-уборщик очищает море рядом с пляжами Бали

Эту необычную лодку только что спустили на воду рядом со знаменитыми пляжами индонезийского острова Бали. С..
Дата загрузки: 2023-03-23
Эту необычную лодку только что спустили на воду рядом со знаменитыми пляжами индонезийского острова Бали. С этого дня она будет очищать прибрежные воды от мусора. Проект запустил француз Иван Бурнон, который увлекается парусным спортом.
Лет десять назад мужчина приехал отдохнуть на Бали, но был неприятно удивлён.
[Иван Бурнон, основатель организации The SeaCleaners]:
«Я открыл для себя этот прекрасный остров, но меня разочаровал пластиковый мусор. Я пообещал найти решение для сбора пластика и вернуться сюда».
Бурнон и его команда работали над проектом с 2016 года. Результатом стало судно, которое может собирать с поверхности воды твёрдый мусор, пищевые отходы и даже нефть.
[Иван Бурнон, основатель организации The SeaCleaners]:
«Это первая лодка, но мы надеемся, что прибудет ещё несколько. Это нужно острову Бали и всей Индонезии. И я уверен, что эта лодка на Бали станет лучшим примером для других стран».
Проблема загрязнения природы пластиком в Индонезии стоит очень остро. Эта страна занимает второе место после Китая по объёму пластиковых отходов, попадающих в моря.
[турист с Тайваня]:
«Я думаю, мы должны перестать выбрасывать мусор в море, меньше использовать пластиковые пакеты и меньше выпускать пластиковые изделия».
[житель Бали]:
«Я сёрфер, и мне мешает мусор на пляже и особенно в воде. У побережья много пластиковых отходов. Они загрязняют воду, и это очень беспокоит нас, сёрферов, и тех, кто там плавает».
Лодка предназначена для работы в спокойных водах: в портовых зонах, озёрах, мангровых зарослях, на реках и каналах, а также в море, но не дальше, чем в десяти километрах от побережья.
Автор проекта намерен использовать 2000 таких лодок в разных регионах мира.
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