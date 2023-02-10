Спасатели голыми руками разбирают завалы, чтобы достать двух девочек из-под обломков рухнувшего здания на севере Сирии...

После землетрясений: спасённые из-под обломков дети, наводнение и люди у костров

Спасатели голыми руками разбирают завалы, чтобы достать двух девочек из-под обломков рухнувшего здания на севере Сирии. Их спасли через несколько дней после серии разрушительных землетрясений. Дети чудом выжили.

А эта сирийская девочка родилась прямо под обломками. Её мать и все остальные родственники погибли. Она же пролежала под грудами камней около трёх часов. Её нашли добровольцы. Прежде чем её доставили в больницу, соседка перерезала ей пуповину. У младенца многочисленные ушибы. Но он поправляется.

[Хани Мааруф, врач]:

«У девочки большой опухший синяк на спине. Вероятно, что-то на неё давило или упало. Это явный и большой синяк. Также есть синяки в области уха, лица, лба».

А это уже область Хатай в Турции. Спасатели достают трёхлетнего мальчика. Он пробыл под завалами 83 часа. Это невероятно. Считается, что человек может выжить в таких условиях не более 72 часов. Это время значительно сокращается при нынешней погоде: в регионе резко похолодало.

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Ещё одно чудесное спасение в той же области. 48-летняя женщина ждала помощи 90 часов.

При этом число жертв землетрясений в Сирии и Турции продолжает увеличиваться и уже превышает 20 тысяч человек. По мере разбора завалов находят всё новых погибших. При этом шансы для выживших тают с каждым часом.

[Омер Джейлан, спасатель-волонтёр]:

«Мы надеемся, что сможем найти людей, которые ещё живы. Но каждый час для нас очень тяжёл».

Сотни тысяч людей в обеих странах остались без крова посреди зимы. Многие устраивают импровизированные убежища на автостоянках супермаркетов, в мечетях, на обочинах дорог или среди руин, часто отчаянно нуждаясь в еде, воде и тепле.

Власти говорят, что около 6500 зданий в Турции рухнули, и многие другие были повреждены.

Кроме того, в турецком городе Искендерун после землетрясений затопило улицы. Море продвинулось в сторону суши примерно на 200 метров.

Между тем, в страну продолжает прибывать международная помощь и команды спасателей. Страны присылают еду, палатки, детские кроватки, обогреватели и одеяла.

Сейчас главная головная боль правительства – найти кров для сотен тысяч людей, которые остались на улице без средств к существованию. Президент Тайип Эрдоган уже пообещал, что всех пострадавших расселят.

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