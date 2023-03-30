На знаменитом пляже Майя-Бэй пытаются сохранить баланс между акулами и туристами

Примерно четыре года живописный тайский пляж в бухте Майя-Бэй был закрыт для туристов.
Власти наложили запрет в 2018 году, чтобы сократить влияние чрезмерного наплыва посетителей. Затем пришла пандемия.
Во время изоляции повреждённые кораллы восстановились, а морская жизнь снова процветает. Теперь сюда в большом количестве вернулись чернопёрые рифовые акулы.
С 2022 года зоозащитники используют подводные камеры и дроны для подсчёта акул, наблюдения за районами их охоты и местами размножения. Раз в месяц команда отправляется на остров и проводит шесть дней, собирая данные.
По словам морских зоологов, молодым акулам необходимо оставаться на мелководье, иначе они могут стать жертвами взрослых. В целом эти хищницы важны для экосистемы, поскольку убивают больных и слабых морских обитателей, контролируя их численность.
Впрочем, в январе 2022 под давлением туроператоров бухту снова открыли для посещений.
[Метави Чуангчароенди, менеджер проекта по наблюдению за акулами]:
«Мы насчитали больше всего акул в ноябре 2021 года. Их было 161. В ноябре 22-го мы вернулись и снова использовали дроны, чтобы подсчитать акул. Их было всего по 20-40 в день».
Пандемия быстро отходит в прошлое. Посетители возвращаются, а туристическая индустрия Таиланда пытается восполнить потерянное время.
На Майя-Бэй же пытаются держать хрупкий баланс между туризмом и защитой окружающей среды.
Хотя отсутствие туристов на пляжах хорошо сказалось на природе, годовой доход от посетителей сократился почти вдвое.
Сегодня туристов сюда пускают. Но не больше 375 человек в час. Людям также не разрешают купаться. Зайти в воду можно не глубже, чем по колено. За этим пристально следят.
[туристка из Литвы]:
«Если людей не будут контролировать, тут опять всё уничтожат. Я поддерживаю то, что они закрыли пляж для купания. Так можно спасти природу».
[Петч Манопавитр, советник по управлению морским парком]:
«Бухту Майя-Бэй можно превратить в природный заповедник для акул. Думаю, это будет новая туристическая схема, которая принесёт выгоду».
Лодки, которые доставляют туристов на этот необитаемый остров, также швартуются с другой стороны, чтобы не повредить коралловые рифы.