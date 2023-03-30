На знаменитом пляже Майя-Бэй пытаются сохранить баланс между акулами и туристами

Примерно четыре года живописный тайский пляж в бухте Майя-Бэй был закрыт для туристов.

Власти наложили запрет в 2018 году, чтобы сократить влияние чрезмерного наплыва посетителей. Затем пришла пандемия.

Во время изоляции повреждённые кораллы восстановились, а морская жизнь снова процветает. Теперь сюда в большом количестве вернулись чернопёрые рифовые акулы.

С 2022 года зоозащитники используют подводные камеры и дроны для подсчёта акул, наблюдения за районами их охоты и местами размножения. Раз в месяц команда отправляется на остров и проводит шесть дней, собирая данные.

По словам морских зоологов, молодым акулам необходимо оставаться на мелководье, иначе они могут стать жертвами взрослых. В целом эти хищницы важны для экосистемы, поскольку убивают больных и слабых морских обитателей, контролируя их численность.

Впрочем, в январе 2022 под давлением туроператоров бухту снова открыли для посещений.

[Метави Чуангчароенди, менеджер проекта по наблюдению за акулами]:

«Мы насчитали больше всего акул в ноябре 2021 года. Их было 161. В ноябре 22-го мы вернулись и снова использовали дроны, чтобы подсчитать акул. Их было всего по 20-40 в день».

Пандемия быстро отходит в прошлое. Посетители возвращаются, а туристическая индустрия Таиланда пытается восполнить потерянное время.

На Майя-Бэй же пытаются держать хрупкий баланс между туризмом и защитой окружающей среды.

Хотя отсутствие туристов на пляжах хорошо сказалось на природе, годовой доход от посетителей сократился почти вдвое.

Сегодня туристов сюда пускают. Но не больше 375 человек в час. Людям также не разрешают купаться. Зайти в воду можно не глубже, чем по колено. За этим пристально следят.

[туристка из Литвы]:

«Если людей не будут контролировать, тут опять всё уничтожат. Я поддерживаю то, что они закрыли пляж для купания. Так можно спасти природу». [Петч Манопавитр, советник по управлению морским парком]:

«Бухту Майя-Бэй можно превратить в природный заповедник для акул. Думаю, это будет новая туристическая схема, которая принесёт выгоду».

Лодки, которые доставляют туристов на этот необитаемый остров, также швартуются с другой стороны, чтобы не повредить коралловые рифы.