Знаменитый лондонский универмаг украсил витрину к Рождеству

Этот гигантский рождественский пудинг, покрытый белой глазурью с вишенкой сверху, установили в витрине знаменитого универмага Hamleys..

Этот гигантский рождественский пудинг, покрытый белой глазурью с вишенкой сверху, установили в витрине знаменитого универмага Hamleys в Лондоне. Он говорит о том, что скоро Рождество.

Витрины магазинов в фешенебельном Вест-Энде всеми силами пытаются заманить покупателей блеском и красками.

Здесь, например, весело подмигивают северные олени с ярко-красными и зелёными носами.

Это первый праздничный сезон без социальных ограничений, связанных с COVID-19.

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[Кин Херман, главный менеджер магазина]:

«Мы постарались создать больше возможностей для семей, чтобы они могли прийти в магазин и повеселиться. Можно отправить письмо Санте. Тут также есть волшебники из Гарри Поттера. Они колдуют вокруг рождественской ёлки. И такое ощущение, что у нас столько эльфов, что хватило бы на половину Северного полюса».

В одном окне есть вращающаяся ёлка, украшенная миниатюрными животными и волшебными существами.

В торговом зале можно найти ряды плюшевых мишек, а в центре – гигантскую рождественскую ель, украшенную пряничными человечками и игрушками.

[Кин Херман, главный менеджер магазина]:

«Мы видим, что так много людей со всего мира приезжают посмотреть на наши витрины. И в это году мы просто хотели создать что-то действительно волшебное».

Для Hamleys Рождество – это традиция длиной в год. Как только праздничное волшебство заканчивается, ритейлер начинает подготовку к следующему.

Но на фоне растущих цен на энергоносители, инфляции и экономических трудностей Рождество в этом году может оказаться бюджетным.

Ожидается, что розничные продажи в лондонском Вест-Энде будут на 24% выше, чем в 2021 году, но на 28% ниже, чем в 2019, до пандемии.

Общая сумма продаж может достичь миллиарда 900 миллионов долларов.

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