Для катарцев соколиная охота – дорогое увлечение и красивая традиция

Каждый день перед заходом солнца сокольник Султан Аль-Хумайди приезжает в пустыню рядом с Дохой. Здесь тренирует..
Дата загрузки: 2022-12-09
«Раньше соколиная охота была источником пищи. Один мужчина охотился и делился добычей с соседями. Хватало на четыре-пять семей. Теперь это превратилось в хобби».
У Султана сейчас пять соколов. Охотиться с птицами начал учиться лет в десять.
[Султан Бин Насер Аль-Хумайди, сокольник]:
«Соколы окружали меня с самого рождения. Это традиция, унаследованная от предков. Наши отцы и деды учились охоте у своих дедов. Любовь к соколам глубоко в нас укоренилась».
Самый популярный вид спорта в Катаре – это футбол. Соколиную охоту теперь тоже называют спортом, но для многих она – образ жизни и культурная ценность, которую невозможно забыть. Сейчас в стране насчитывается 3000 владельцев хищных птиц.
[Султан Бин Насер Аль-Хумайди, сокольник]:
«Катар добился больших успехов в футболе и хорошо известен своим вниманием к нему. Но футбол отличается от соколиной охоты. В Катаре дорожат местными обычаями и традициями и параллельно уделяют внимание футболу. Думаю, это не повлияет на соколиную охоту».
Сокольники покупают пернатых хищников, выращенных в Иране и Европе. Стоят они дорого. Например, десять лет назад на аукционе в Дохе продали сокола за 27 тысяч долларов США.
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