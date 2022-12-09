Для катарцев соколиная охота – дорогое увлечение и красивая традиция

Каждый день перед заходом солнца сокольник Султан Аль-Хумайди приезжает в пустыню рядом с Дохой. Здесь тренирует..

Каждый день перед заходом солнца сокольник Султан Аль-Хумайди приезжает в пустыню рядом с Дохой. Здесь тренирует своего любимого сокола. Хищник охотится на голубей и уток. Когда-то от хищных птиц зависело выживание людей, а сейчас соколиная охота в Катаре – популярное развлечение. [Султан Бин Насер Аль-Хумайди, сокольник]:«Раньше соколиная охота была источником пищи. Один мужчина охотился и делился добычей с соседями. Хватало на четыре-пять семей. Теперь это превратилось в хобби».

У Султана сейчас пять соколов. Охотиться с птицами начал учиться лет в десять.

[Султан Бин Насер Аль-Хумайди, сокольник]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Самый популярный вид спорта в Катаре – это футбол. Соколиную охоту теперь тоже называют спортом, но для многих она – образ жизни и культурная ценность, которую невозможно забыть. Сейчас в стране насчитывается 3000 владельцев хищных птиц.

[Султан Бин Насер Аль-Хумайди, сокольник]:

«Катар добился больших успехов в футболе и хорошо известен своим вниманием к нему. Но футбол отличается от соколиной охоты. В Катаре дорожат местными обычаями и традициями и параллельно уделяют внимание футболу. Думаю, это не повлияет на соколиную охоту».

Сокольники покупают пернатых хищников, выращенных в Иране и Европе. Стоят они дорого. Например, десять лет назад на аукционе в Дохе продали сокола за 27 тысяч долларов США.

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