Почти ювелирная точность и предельная осторожность нужны этим рабочим в Блэкпульской башне в Англии. В знаменитом..

Как чистят 14 гигантских люстр в бальном зале Блэкпульской башни в Англии

Почти ювелирная точность и предельная осторожность нужны этим рабочим в Блэкпульской башне в Англии. В знаменитом бальном зале идёт ежегодная генеральная уборка. Сейчас настал черёд 14 гигантских люстр с хрустальными украшениями, сделанными вручную итальянскими мастерами.

Каждую люстру нужно спустить с потолка на пол.

[Аарон Эдгар, сотрудник Блэкпульской башни]:

«Мы опускаем их с помощью лебёдки. Для этого нужны четыре человека. Это всегда щекочет нервы, потому что волнуешься за то, чтобы всё шло хорошо. Но, к счастью, у нас опытная команда».

Хрусталь очень хрупкий. Поэтому люстры очищают от пыли аккуратно. Весь процесс занимает несколько недель.

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[Джош Тейлор, сотрудник Блэкпульской башни]:

«Мы не используем химикатов или чего-то подобного, только ткань из микрофибры, тёплую воду и тряпки для вытирания пыли. На это нужно много времени, но мы не хотим слишком торопиться».

В процессе уборки у работников нет права на ошибку.

[Аарон Эдгар, сотрудник Блэкпульской башни]:

«У нас нет коробки с готовыми запчастями. Их просто нет, поэтому мы делаем всё очень хорошо».

Рабочие также должны проверить все лампочки. В каждой люстре их 80, а всего 1120.

Генеральную уборку в бальном зале проводят уже 124 года. Она начинается с реставрации паркета. Он сделан из 30 тысяч дощечек из дуба, красного дерева и ореха.

Блэкпульскую башню построили в конце XIX века. В середине прошлого столетия бальный зал пострадал от пожара. Его реставрировали два года и потратили на это полмиллиона фунтов стерлингов.

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