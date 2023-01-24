В здании, где когда-то была электростанция «Баттерси», освещавшая Лондон, теперь проходит фестиваль света. Историческое строение, которое,..

Шоу гигантских световых инсталляций снова проходит на электростанции «Баттерси» в Лондоне

В здании, где когда-то была электростанция «Баттерси», освещавшая Лондон, теперь проходит фестиваль света.

Историческое строение, которое, кстати, считается самым большим кирпичным зданием в Европе, открылось в 2022 после десятилетней реконструкции.

Теперь это общественное пространство с магазинами, кафе и офисами.

Встречает посетителей инсталляция, которая называется «Вечный закат». 140 неоновых трубок разного цвета создают эффект постапокалиптического заката.

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Световые творения представили художники со всего мира. Среди них гигантская светящаяся пробка для ванны. Она должна заставить зрителей задуматься о чрезмерном потреблении воды.

[Кейт Бутман-Мейер, организатор светового шоу]:«Это наш третий фестиваль света. И он больше, лучше и ярче, чем когда-либо. У нас есть восемь захватывающих инсталляций как за пределами электростанции, так и впервые – внутри электростанции».

Вот, например, шесть неоновых фигур взрослых и детей. По задумке нидерландско-палестинской художницы Алы Минави, это семья беженцев.

Январь – самый длинный, холодный и тёмный месяц в Великобритании. Организаторы фестиваля надеются принести в столицу немного света и радости.

[Кейт Бутман-Мейер, организатор светового шоу]:«Это очень важно, чтобы скрасить эти холодные зимние вечера и по-настоящему расслабить людей, чтобы они увидели что-то красивое там, где обычно может быть немного мрачно и холодно».

Четыре из восьми инсталляций дебютируют в Великобритании, а две никогда не видели в Лондоне.

Эта с одеждой, развешанной на верёвках, называется «Соседство». Так её автор Сергей Ким хотел показать многонациональный характер британской столицы.

Это гигантский слинки. А это центральная инсталляция – синяя Луна от нидерландских художников. Гигантский надувной шар разрисован вручную. Его площадь – около 113 квадратных метров. Создатели называют его одним из самых больших рисунков в своём роде в мире.

Электростанция «Баттерси» работала с 30-х по 80-е годы прошлого столетия. Она производила пятую часть всей необходимой электроэнергии Лондона и обеспечивала электричеством некоторые самые знаковые достопримечательности, включая Биг-Бен.

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